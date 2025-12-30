Code Vein II stellt euch den Formaeforscher Valentin Voda im neuen Trailer vor

Nach dem letzten „Prolog-Trailer“ zu Code Vein II macht Bandai Namco jetzt mit Charakter-Videos weiter. An den „einsamen Schwertkämpfer“ Lyle McLeish knüpfte zuletzt Holly Asturias an. Zwischen den Feiertagen bekommen wir jetzt Besuch von Valentin Voda.

Auch er ist als Wiedergänger geboren und gehört der Superbia-Blutlinie an. Er wird als „der geniale Pionier und Nachfahre des Stammvaters“ vorgestellt und leitet die Formaeforschung auf der Insel von MagMell.

Im Verlauf des Abenteuers begegnet ihr verschiedenen Wiedergängern, die den Schlüssel zur Rettung der kollabierenden Welt darstellen könnten. Spielende können enge Verbindungen zu den Wiedergängern aufbauen, die sie auf ihrer Reise begleiten.

Mit dem dynamischen Partner-System kämpfen sie Seite an Seite gegen gefährliche Gegner und gewaltige Bosse. Mit Blut, das ihr Gegnern entzieht, könnt ihr mächtige Fähigkeiten aktivieren. Darüber hinaus helfen einzigartige Waffen und Ausrüstungen.

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco