JPGAMES.DE: Pinos Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Pino an der Reihe.
In einem Jahr voll hervorragender Veröffentlichungen fällt mir die Vergabe des Spitzenplatzes erstaunlich leicht: Kein Titel hat mich so umfänglich gefesselt wie Death Stranding 2: On the Beach. Über 100 Stunden habe ich mit der Fortsetzung von Kojimas dystopischem Sci-Fi-Abenteuer verbracht, die auf den etablierten Systemen und Mechaniken aufbaut und dabei durch die Bank weg sämtliche Aspekte des Originals verbessert oder gar sinnvoll weiterdenkt. Auf radikale Richtungswechsel verzichtet das neue Werk des Branchenveterans allerdings weitgehend und wirkt damit ungewohnt handzahm. „On the Beach“ deswegen auf lediglich „more of the same“ zu reduzieren, wäre dann aber doch arg engstirnig. Zum einen finden vorbildlich inszenierter Wahnsinn und anregende Designentscheidungen hier weiterhin Platz, zum anderen führt der Titel zahlreiche Künstler, Einflüsse und Passionen zu einem überaus stimmigen Gesamtwerk zusammen, das sein zentrales Thema der Verbindungen einfängt, wie es wohl nur im Videospielmedium möglich wäre.
Es fällt zweifelsohne leicht, Kojimas Liebe für das Filmmedium, die Popkultur und ihre Kreativen als schrullige Leidenschaft abzutun. Die Art und Weise, mit der er seinen Vorbildern huldigt, aufstrebenden Künstlern und Freunden eine Bühne bietet und so seine ganz persönlichen Verbindungen verewigt, macht Death Stranding 2 aber zu einem äußerst menschlichen und einzigartigen Werk. Und davon braucht es gerade in einer Triple-A-Landschaft, die sich immer mehr durch Gleichförmigkeit auszeichnet, unbedingt mehr.
4 – Donkey Kong Bananza
5 – Monster Hunter Wilds
6 – Hollow Knight: Silksong
7 – Blue Prince
8 – Metroid Prime 4: Beyond
9 – Elden Ring Nightreign
10 – The Hundred Line – Last Defense Academy
Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!
Schöne Liste. Freut mich zu sehen das es auch mal Death Stranding 2 geschafft hat. Für mich gibt es kaum Spiele die einen so süchtig machenden Gameplayloop haben wie die Death Strandung Spiele. Plus dann noch die sehr gute und abgedrehte Story machen halt die Spiele immer wieder zu einen einzigartigen Erlebnis.
Danke für deine Liste. Bei mir ist auch Death Stranding 2 knapp vor Claire Obscure.
Kojima kreiert Spiele, die in solcher Form sonst nirgends zu finden sind. Alles ist Call of duty oder Schema F RPG, Action, whatever.
Gameplay, Story, Grafik, Artdesign,Sound,das gewisse Etwas.. Kunst durch und durch. Kojima präsentiert unvergleichliche Spielmomente.