JPGAMES.DE: Pinos Spiele des Jahres 2025

Platz 1: Death Stranding 2: On the Beach

In einem Jahr voll hervorragender Veröffentlichungen fällt mir die Vergabe des Spitzenplatzes erstaunlich leicht: Kein Titel hat mich so umfänglich gefesselt wie Death Stranding 2: On the Beach. Über 100 Stunden habe ich mit der Fortsetzung von Kojimas dystopischem Sci-Fi-Abenteuer verbracht, die auf den etablierten Systemen und Mechaniken aufbaut und dabei durch die Bank weg sämtliche Aspekte des Originals verbessert oder gar sinnvoll weiterdenkt. Auf radikale Richtungswechsel verzichtet das neue Werk des Branchenveterans allerdings weitgehend und wirkt damit ungewohnt handzahm. „On the Beach“ deswegen auf lediglich „more of the same“ zu reduzieren, wäre dann aber doch arg engstirnig. Zum einen finden vorbildlich inszenierter Wahnsinn und anregende Designentscheidungen hier weiterhin Platz, zum anderen führt der Titel zahlreiche Künstler, Einflüsse und Passionen zu einem überaus stimmigen Gesamtwerk zusammen, das sein zentrales Thema der Verbindungen einfängt, wie es wohl nur im Videospielmedium möglich wäre.

Es fällt zweifelsohne leicht, Kojimas Liebe für das Filmmedium, die Popkultur und ihre Kreativen als schrullige Leidenschaft abzutun. Die Art und Weise, mit der er seinen Vorbildern huldigt, aufstrebenden Künstlern und Freunden eine Bühne bietet und so seine ganz persönlichen Verbindungen verewigt, macht Death Stranding 2 aber zu einem äußerst menschlichen und einzigartigen Werk. Und davon braucht es gerade in einer Triple-A-Landschaft, die sich immer mehr durch Gleichförmigkeit auszeichnet, unbedingt mehr.