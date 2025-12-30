News

JPGAMES.DE: Pinos Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Pino an der Reihe.

Pinos Spiele des Jahres
Platz 3: Silent Hill f
Spätestens seit dem Volltreffer-Remake von Teil zwei scheint die langjährige Talfahrt von „Silent Hill“ beendet. Dass die ikonische Marke gerade ihren zweiten Frühling genießt, beweist auch „Silent Hill f“. Mit seinem hochgradig atmosphärischen Horror vor erfrischender 1960er-Japan-Kulisse, versüßte mir der Titel den Herbst so sehr, dass ich mich gleich drei Mal durch Hinakos wunderschönen Alptraum kämpfte. Nicht ohne Grund: Die Geschichte entfaltet ihre komplexen und vorbildlich feinfühlig aufbereiteten Themen im Verlauf mehrerer Durchgänge und bescherte mir so eines der denkwürdigsten Spielerlebnisse des Jahres.
Platz 2: Clair Obscur: Expedition 33
Das junge Team von Sandfall Interactive legt hier nicht nur ein überaus beeindruckendes Debüt, sondern eine herzerwärmende Liebeserklärung an das JRPG-Genre hin. Mit unheimlich viel Liebe zum Detail gefertigt, zollt dieses Herzensprojekt diversen Schwergewichten des Genres Tribut, ohne je zu versäumen, sein eigenes rührendes Lied zu singen. Ich kann es kaum erwarten, welchem Projekt sich Sandfall als Nächstes widmet.
Platz 1: Death Stranding 2: On the Beach

In einem Jahr voll hervorragender Veröffentlichungen fällt mir die Vergabe des Spitzenplatzes erstaunlich leicht: Kein Titel hat mich so umfänglich gefesselt wie Death Stranding 2: On the Beach. Über 100 Stunden habe ich mit der Fortsetzung von Kojimas dystopischem Sci-Fi-Abenteuer verbracht, die auf den etablierten Systemen und Mechaniken aufbaut und dabei durch die Bank weg sämtliche Aspekte des Originals verbessert oder gar sinnvoll weiterdenkt. Auf radikale Richtungswechsel verzichtet das neue Werk des Branchenveterans allerdings weitgehend und wirkt damit ungewohnt handzahm. „On the Beach“ deswegen auf lediglich „more of the same“ zu reduzieren, wäre dann aber doch arg engstirnig. Zum einen finden vorbildlich inszenierter Wahnsinn und anregende Designentscheidungen hier weiterhin Platz, zum anderen führt der Titel zahlreiche Künstler, Einflüsse und Passionen zu einem überaus stimmigen Gesamtwerk zusammen, das sein zentrales Thema der Verbindungen einfängt, wie es wohl nur im Videospielmedium möglich wäre.

Es fällt zweifelsohne leicht, Kojimas Liebe für das Filmmedium, die Popkultur und ihre Kreativen als schrullige Leidenschaft abzutun. Die Art und Weise, mit der er seinen Vorbildern huldigt, aufstrebenden Künstlern und Freunden eine Bühne bietet und so seine ganz persönlichen Verbindungen verewigt, macht Death Stranding 2 aber zu einem äußerst menschlichen und einzigartigen Werk. Und davon braucht es gerade in einer Triple-A-Landschaft, die sich immer mehr durch Gleichförmigkeit auszeichnet, unbedingt mehr.

Honorable Mentions

4 – Donkey Kong Bananza

5 – Monster Hunter Wilds

6 – Hollow Knight: Silksong

7 – Blue Prince

8 – Metroid Prime 4: Beyond

9 – Elden Ring Nightreign

10 – The Hundred Line – Last Defense Academy

Most Wanted 2026
Ich bin voller Vorfreude auf das rekordverdächtige Line-up von Capcom. Mit Resident Evil Requiem geht eine meiner absoluten Lieblingsserien schon im Februar in die vielversprechende nächste Runde; PRAGMATA positioniert sich – nach mehreren unterhaltsamen Anspielrunden – als erfrischendes Sci-Fi-Abenteuer mit Hit-Potenzial; und mit Onimusha: Way of the Sword winkt das längst überfällige Comeback, in dem ich – nach ersten Hands-on-Eindrücken – ebenfalls einen potenziellen Volltreffer sehe. Und ein neues Monster Hunter Stories? Nehme ich natürlich auch gern!

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: Konami, Sandfall Interactive, Kojima Productions

  1. Schöne Liste. Freut mich zu sehen das es auch mal Death Stranding 2 geschafft hat. Für mich gibt es kaum Spiele die einen so süchtig machenden Gameplayloop haben wie die Death Strandung Spiele. Plus dann noch die sehr gute und abgedrehte Story machen halt die Spiele immer wieder zu einen einzigartigen Erlebnis.

  2. Danke für deine Liste. Bei mir ist auch Death Stranding 2 knapp vor Claire Obscure.

    Kojima kreiert Spiele, die in solcher Form sonst nirgends zu finden sind. Alles ist Call of duty oder Schema F RPG, Action, whatever.

    Gameplay, Story, Grafik, Artdesign,Sound,das gewisse Etwas.. Kunst durch und durch. :saint: Kojima präsentiert unvergleichliche Spielmomente.

