Clair Obscur lässt grüßen: Sword and Fairy 4 Remake sorgt für ein Déjà-vu

An Clair Obscur: Expedition 33 kam man 2025 kaum vorbei. Das Spiel dominierte Preisverleihungen weltweit und wurde schnell zu einer der größten Erfolgsgeschichten des Jahres – selbst die nachträgliche Aberkennung zweier Awards wegen des Einsatzes von KI konnte dem Hype kaum etwas anhaben.

Klar also, dass andere Studios ganz genau hinschauen. Und genau hier kommt Sword and Fairy 4: Remake ins Spiel. Mit dem frisch veröffentlichten Trailer zum Remake zeigt Publisher CubeGame gemeinsam mit Entwickler UP Software erstmals Gameplay – und das sorgt bereits jetzt für reichlich Gesprächsstoff. Denn vor allem die Kämpfe wirken auffällig vertraut.

Viele Medien nennen das Remake des „Clair Obscur like“ – aber schon das „Remake“ im Titel macht deutlich, dass das Original natürlich schon lange Zeit vor Clair Obscur existierte. Sword and Fairy ist eine chinesische Fantasy-RPG-Reihe, die 1995 gestartet ist und später viele Fortsetzungen und auch Spin-offs bekam.

Der siebte und aktuellste Teil der Reihe, Sword and Fairy: Together Forever, erschien 2022 erstmals mit englischen Texten. Der vierte Teil erschien ursprünglich 2007 und das Remake wurde schon vor etwa einem Jahr angekündigt.

Kampfsystem mit starkem Déjà-vu

Das Remake von Sword and Fairy 4 entsteht in der Unreal Engine 5 und bringt das Fantasy-RPG technisch auf einen modernen Stand. Das Setting bleibt klar in der Xianxia-typischen Welt aus Magie, Schwertkampf und Mythen verwurzelt. Es sieht alles andere als nach „Clair Obscur“ aus.

Sobald im Trailer jedoch die Kämpfe beginnen, fühlen sich viele Szenen fast wie aus Clair Obscur entnommen an: dynamische Kameraarbeit, dramatische Inszenierung, Paraden im richtigen Moment und ein insgesamt sehr cineastisches, rundenbasiertes Kampfsystem.

In Kommentaren unter dem Trailer heißt es bereits, das Remake sehe stellenweise wie ein „Expedition-33-DLC“ aus. Andere merken an, dass das Original eher an klassische JRPGs erinnerte, während die Neuauflage nun klar vom Stil des GOTY-Gewinners beeinflusst scheint.

„China-Klon“ ist zu kurz gedacht

Natürlich gab es aber auch schon vor Clair Obscur Spiele mit einer ähnlichen Aufmachung. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass das Spiel sicherlich nicht komplett in den letzten Monaten entwickelt wurde. Wie sehr sich das Spiel nun inspirieren lassen hat, muss am Ende jeder selbst entscheiden. Ein wenig Gameplay zum Originalwerk findet ihr bei Youtube.

Daniel Ahmad von Niko Partners, spezialisiert auf den chinesischen Markt, merkt bei Twitter an, dass auch frühere Spiele der Serie jeweils Inspirationen aus populären JRPGs der jeweiligen Zeit zogen. So würde auch Sword and Fairy 4 Remake dies offensichtlich tun. Einige Kommentare rund um den Trailer führt Ahmad aber schlicht auf Sinophobie zurück und zitiert dazu ein Beispiel, in dem ein Nutzer das Remake als „offensichtlichen Abklatsch einiger zwielichtiger chinesischer Entwickler“ bezeichnet.

Klar ist: Clair Obscur wird in den nächsten Jahren nicht nur westliche Indies inspirieren. Der Einfluss von Clair Obscur: Expedition 33 reicht bereits weit über westliche Studios hinaus – und das dürfte längst nicht das letzte Spiel sein, das sich daran orientiert. Sword and Fairy 4: Remake wird für noch nicht näher betitelte Konsolen und den PC erhältlich sein, wobei das genaue Erscheinungsdatum noch nicht fest steht.

Der neue Trailer:

via Gematsu, The Gamer, Bildmaterial: Sword and Fairy 4 Remake, CubeGame, UP software