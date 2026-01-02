Die Neuerscheinungen im Januar mit einem PS5-Exklusivtitel, Cozy-Games und diesen JRPGs

Auf ins neue Jahr. Ein neues Jahr, das bedeutet logischerweise auch: ein neuer Monat. Und das bedeutet, wir präsentieren euch unsere Auswahl der Neuerscheinungen! Ins neue Jahr starten wir einigermaßen gemächlich.

Zunächst startet das knuffige Multiplayer-Cozy-Game Heartopia in wenigen Tagen, allerdings erstmal nur auf Mobilgeräten. Code Violet hingegen geht nur auf PS5 an den Start – ein Exklusivtitel also! Der spirituelle „Dino Crisis“-Nachfolger wurde zuletzt auch von einer Kontroverse begleitet.

Mitte Januar erhält Animal Crossing: New Horizons dann nicht nur eine „Switch 2“-Edition, sondern auch einen sehr umfangreichen DLC. Am selben Tag erscheint das wohl noch umfangreichere Trails beyond the Horizon. JRPG-Fans kommen darüber hinaus mit Final Fantasy VII Remake Intergrade auf ihre Kosten, das nachträglich für Switch 2 und Xbox erscheint.

Mit Kyouran Makaism gibt es gegen Ende des Monats ein exotisches Spiel und wildes Action-RPG, das als Disgaea-Ersatz durchgeht. Mit Code Vein II gibt es einen interessanten Titel zum Monatsabschluss. Sagt uns in den Kommentaren, welche Games ihr euch im Januar kauft!

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Code Violet, TeamKill Media