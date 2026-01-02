Die Neuerscheinungen im Januar mit einem PS5-Exklusivtitel, Cozy-Games und diesen JRPGs

Auf ins neue Jahr. Ein neues Jahr, das bedeutet logischerweise auch: ein neuer Monat. Und das bedeutet, wir präsentieren euch unsere Auswahl der Neuerscheinungen! Ins neue Jahr starten wir einigermaßen gemächlich.
Zunächst startet das knuffige Multiplayer-Cozy-Game Heartopia in wenigen Tagen, allerdings erstmal nur auf Mobilgeräten. Code Violet hingegen geht nur auf PS5 an den Start – ein Exklusivtitel also! Der spirituelle „Dino Crisis“-Nachfolger wurde zuletzt auch von einer Kontroverse begleitet.
Mitte Januar erhält Animal Crossing: New Horizons dann nicht nur eine „Switch 2“-Edition, sondern auch einen sehr umfangreichen DLC. Am selben Tag erscheint das wohl noch umfangreichere Trails beyond the Horizon. JRPG-Fans kommen darüber hinaus mit Final Fantasy VII Remake Intergrade auf ihre Kosten, das nachträglich für Switch 2 und Xbox erscheint.
Mit Kyouran Makaism gibt es gegen Ende des Monats ein exotisches Spiel und wildes Action-RPG, das als Disgaea-Ersatz durchgeht. Mit Code Vein II gibt es einen interessanten Titel zum Monatsabschluss. Sagt uns in den Kommentaren, welche Games ihr euch im Januar kauft!
Unsere Auswahl:
- Heartopia (PC): 7. Januar (Nur Download)
- Code Violet (PS5): 10. Januar (Nur Download)
- Cassette Boy (Multi): 15. Januar (Nur Download)
- Animal Crossing: New Horizons (SW2): 15. Januar (bei Amazon bestellen*)
- Trails beyond the Horizon (Multi): 15. Januar (bei Amazon bestellen*)
- 2XKO (PS5, Xbox): 20. Januar (Nur Download)
- MIO: Memories in Orbit (Multi): 20. Januar (Nur Download)
- Arknights Endfield (PS5, PC): 22. Januar (Nur Download)
- Dynasty Warriors Origins (SW2): 22. Januar (bei Amazon bestellen*)
- Final Fantasy VII Remake (SW2, Xbox): 22. Januar (bei Amazon bestellen*)
- Kyouran Makaism (PS5, SW): 29. Januar (bei Play-Asia* physisch)
- Front Mission 3: Remake (Xbox, PlayStation): 30. Januar (Nur Download)
- Code Vein II (Multi): 30. Januar (bei Amazon bestellen*)
Bildmaterial: Code Violet, TeamKill Media
Von den hier aufgelisteten interessiert mich nichts. (bzw. Trails wird erst eventuell interessant, wenn ich mit der Reihe mal endlich angefangen habe und sie mir gefallen sollte)
Allerdings bin ich sehr an:
Escape Ever After
interessiert. Das sieht wirklich gut aus. Gerade der Humor wirkt ansprechend. Allerdings glaube ich nicht, dass ichs direkt holen werde, da ich ohnehin erstmal genug beschäftigt bin. Landet aber definitiv auf der Wunschliste
Durch die ganzen Eindrücke hier, bin ich sogar an Dispatch inzwischen etwas interessiert und werde es der Wunschliste hinzufügen. Da erscheint diesen Monat auch die Switch Version.
Wie ich gerade sehe, scheint Big Hops auch schon diesen Monat herauszukommen! Da freue ich mich sehr drauf. Da würde ich vielleicht auch zeitnah zugreifen, auch wenn ich noch ne Weile beschäftigt bin. Allerdings wär das dann vielleicht was, was ich im Anschluss spielen würde
Freeride scheint auch endlich rauszukommen. Allerdings bin ich da noch unsicher. Die Demo hat ich vor einer Weile gespielt aber irgendwie bin ich danach noch immer unsicher gewesen. Vielleicht spiel ich die Demo erst nochmal, bevor ich mich entscheide... Vielleicht lasse ich es auch, weil meine Wunschliste eh überquillt xD Schauen wir mal 😅
Ansonsten wars das glaube ich auch, was diesen Monat so kommt. Immerhin zwei Highlights für mich.
Edit:
Ohh während ich noch am schreiben meines Beitrags war kommt @Psycake mit Big Hops! Gutes Küchlein! Braves Küchlein! "Pat, pat"
@Katsuno221 Fairy Tail Dungeons kommt übrigens auch diesen Monat, falls dich das Spin Off interessiert. Für mich ists leider nichts, auch wenn Fairy Tail drauf steht und mich das allein schon leicht triggert xD^^
Das Jahr startet bei mir ebenfalls mit Trails Beyond the Horizon. Bei meinem Tempo sitze ich da eh bis Mitte-Ende Februar dran xD
Hehehe, Meister @Weird hat mich gestreichelt. Psycake mag das! Mehr, Mehr!!!
Oh, Gott, das kommt auch diesen Monat raus? Warum fängt der Monat direkt wieder so absurd stark an? Ich komm doch wieder nicht hinterher! Zu viele Spiele und das am Anfang des Jahres!
Joa, aber laut dem Trailer erst zum ersten Mai. Also hast du dafür noch etwas Zeit.
Trails beyond the Horizon hatte ich vorbestellt.
Ansonsten erst mal ruhig zum Start.
Mai 2025 steht im Trailer Nach ner Verschiebung kommts nun im Januar. Steht auch im E-Shop schon drin^^