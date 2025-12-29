JPGAMES.DE: Phils Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2026 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Phil an der Reihe.

Phils Spiele des Jahres Platz 3: Clair Obscur: Expedition 33 Ja, Clair Obscur, diese wunderbare Reise durch eine Geschichte, die viele einschließlich mich bezaubert hat, landet bei mir nur auf dem dritten Platz. Eigentlich wollte ich den Titel gar nicht erst aufnehmen. Nicht weil mir das Spiel, die Charaktere, das Kampfsystem oder irgendeine Komponente des Spiels nicht zusagen. Nein, ich bin einfach nach weit über 100 Stunden noch nicht durch, um ein endgültiges Fazit für mich zu treffen. Dennoch hat das Spiel über diese Zeit viele Emotionen wecken können, die ich bei heutigen Spielen zum Teil vermisse. Platz 2: Demonschool Demonschool ist so ein Titel, bei dem ich lange überlegt habe, ob er nicht mit in die Liste aufgenommen werden soll. Ein Indie-RPG mit einer interessanten Geschichte. Eine entfernte Inspiration aus Persona ist nicht von der Hand zu weisen, auch wenn einem das nur am Rand auffällt und eher lose ist. Das Kampfsystem, das mehr einem taktischen Puzzle gleicht, konnte mich über weite Strecken motivieren und ist mal etwas anderes für mich gewesen. Ein interessantes Konzept, das allerdings auch nicht für jedermann ist. Die Charaktere und das seichte Beziehungssystem könnten dem ein oder anderen missfallen. Dennoch für mich ein schöner Abschluss in diesem Jahr. Platz 1: Stories from Sol: The Gun-Dog Ja, auf dem ersten Platz landet eine kleine interaktive Novel, die für mich ein starkes Gamingjahr gestartet hat. Als Protagonist werdet ihr auf die Gun-Dog versetzt und sollt einige Ungereimtheiten in den Äußeren Territorien aufklären. Natürlich geht alles schief und ihr müsst um euer Überleben und das der weiteren Crew kämpfen. Wem könnt ihr vertrauen und wem nicht? Es ist eine spannende, kurze Geschichte, die den Auftakt zu einem größeren Plot offenlegt, und ich hoffe, dass dieser mit einem neuen Spiel fortgeführt werden wird. Schon allein, weil ich Cassandra ins Herz geschlossen habe. Most Wanted 2026 –

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: Sandfall Interactive, Ysbryd Games, Space Colony Studios