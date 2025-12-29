JPGAMES.DE: Phils Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2026 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Phil an der Reihe.
Phils Spiele des Jahres
Platz 3: Clair Obscur: Expedition 33
Ja, Clair Obscur, diese wunderbare Reise durch eine Geschichte, die viele einschließlich mich bezaubert hat, landet bei mir nur auf dem dritten Platz. Eigentlich wollte ich den Titel gar nicht erst aufnehmen. Nicht weil mir das Spiel, die Charaktere, das Kampfsystem oder irgendeine Komponente des Spiels nicht zusagen. Nein, ich bin einfach nach weit über 100 Stunden noch nicht durch, um ein endgültiges Fazit für mich zu treffen. Dennoch hat das Spiel über diese Zeit viele Emotionen wecken können, die ich bei heutigen Spielen zum Teil vermisse.
Platz 2: Demonschool
Demonschool ist so ein Titel, bei dem ich lange überlegt habe, ob er nicht mit in die Liste aufgenommen werden soll. Ein Indie-RPG mit einer interessanten Geschichte. Eine entfernte Inspiration aus Persona ist nicht von der Hand zu weisen, auch wenn einem das nur am Rand auffällt und eher lose ist. Das Kampfsystem, das mehr einem taktischen Puzzle gleicht, konnte mich über weite Strecken motivieren und ist mal etwas anderes für mich gewesen. Ein interessantes Konzept, das allerdings auch nicht für jedermann ist. Die Charaktere und das seichte Beziehungssystem könnten dem ein oder anderen missfallen. Dennoch für mich ein schöner Abschluss in diesem Jahr.
Platz 1: Stories from Sol: The Gun-Dog
Ja, auf dem ersten Platz landet eine kleine interaktive Novel, die für mich ein starkes Gamingjahr gestartet hat. Als Protagonist werdet ihr auf die Gun-Dog versetzt und sollt einige Ungereimtheiten in den Äußeren Territorien aufklären. Natürlich geht alles schief und ihr müsst um euer Überleben und das der weiteren Crew kämpfen. Wem könnt ihr vertrauen und wem nicht? Es ist eine spannende, kurze Geschichte, die den Auftakt zu einem größeren Plot offenlegt, und ich hoffe, dass dieser mit einem neuen Spiel fortgeführt werden wird. Schon allein, weil ich Cassandra ins Herz geschlossen habe.
Most Wanted 2026
–
Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!
Bildmaterial: Sandfall Interactive, Ysbryd Games, Space Colony Studios
4 Kommentare
Ich mag deine Most Wanteds sehr
Die Wahl dieses Jahr war auch nicht wirklich einfach. Viele große Titel hab ich gar nicht gespielt, weil ich noch mit älteren Sachen beschäftigt bin und ansonsten waren es mehr kleine Indy Titel die mein Herz haben höher schlagen lassen. ^ ^ Ich denke ich habe für mich dieses Jahr aber ne gute Mischung aus Pixel und modernen Games gefunden, auch wenn hier nur die Top 3 abgebildet sind. Demon School kommt noch der Testbericht, wenn ich denn wieder von meiner Erkältung kuriert bin. D:
@Weird
jetzt seh ich erst das du meine Titel für 2026 meinst. Ich bin heute nicht bei der Sache, war auch ein furchtbarer Tag. Ja ich hab doch nie wirklich konkrete Titel fürs nächste Jahr. 2026 werde ich bestimmt wieder 50/50 damit verbringen Spiele vor 2026 zu spielen und die die ich 2026 spiele werden hauptsächlich Reviews sein. ^ ^
Reicht ja letzten Endes auch. Was will man mehr? Also kann man sagen, du freust dich drauf neue Testmuster reviewen zu dürfen.
Ich finds ja auch echt schwer Most Wanteds zu nennen aktuell. In den entsprechenden Threads hangel ich mich iwie durch aber... nun ja , ich gehe mal stark davon aus, dass mein nächstes Jahr mindestens aus 3/4, wenn nicht gar mehr, ältere Spiele bestehen wird. Und ehrlich gesagt finde ich den Gedanken daran sogar ganz angenehm. Genau für solch Zeiten sammelt man ja brav seine Spiele und erfreut sich dann an der wundervollen Auswahl, die man hat : D
Und weiterhin gute Besserung! Dachte du wärst schon wieder fit aber das scheint echt unfassbar hartnäckig zu sein wa D=
...und die 100+ Spiele die dann über das Jahr verteilt in die neuen Regale wandern.
Danke, ich war ja zwischendurch gesund, es hat mich dann aber tatsächlich nochmal erwischt, wenn auch ohne fieber, aber halt das ganze Extrapaket was sonst so mit der Erkältung kommt.