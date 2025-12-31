Sieh an: Cozy-Game Outbound erscheint auf „echter“ Cartridge für Switch 2

Outbound wird von Square Glade Games entwickelt, einem kleinen Indie-Studio. Bei Kickstarter sammelte man einst über 265.000 Euro ein und übertraf das Finanzierungsziel von 30.000 Euro deutlich. Und Outbound wird immer größer, auch dank Publisher Silver Lining Games, der inzwischen unterstützt.

Kürzlich wurde Outbound für eine Veröffentlichung im zweiten Quartal 2026 eingegrenzt und darf seine Cozy-Vibes dann auch auf Switch und Switch 2 unter Beweis stellen. Neu auch: Für Switch 2 und PS5* wird es eine Handelsversion geben. Beachtlich: Für Switch 2 gibt es dabei eine echte Cartridge.

Also: nix Game Key Card. Geht doch … und das, obwohl Publisher Silver Lining Games sicherlich nicht zu den größten der Branche gehört. Unklar ist, ob die Entscheidung auch schon vor dem Hintergrund der neuen Cartridge-Größen gefallen ist, die offenbar nahezu parallel an Nintendo-Partner herangetragen wurden.

Neben der Standardversion für Switch* und PS5 wird es auch eine Collector’s Edition geben, die euch der untenstehende Trailer ebenfalls vorstellt und die ihr derzeit direkt im Store von Silver Lining Games vorbestellen könnt.

Dem Alltag entfliehen

Auf über einer Million Wunschlisten bei Steam steht Outbound inzwischen, das sich schon den ein oder anderen „Stardew Valley“-Vergleich verdient hat, dabei hat Outbound mit der legendären Farming-Sim nicht mehr gemeinsam als „cozy“ zu sein. Inspiriert ist Outbound vielmehr von Spielen wie Firewatch, Dear Alice, Among Trees und Raft.

Outbound lädt dazu ein, dem Alltag zu entfliehen und im eigenen Camping-Van ein frei gestaltbares Leben aufzubauen. SpielerInnen können ihren Wagen erweitern, dekorieren und autark machen, indem sie etwa Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft nutzen. Außerdem lassen sich Felder bestellen, Zutaten sammeln und Mahlzeiten kochen.

Outbound bietet wahlweise Solo-Abenteuer oder entspannte Erkundungstouren im Online-Koop mit bis zu vier Spielern. Die Entwickler beschreiben das Konzept als Rückkehr zu Kreativität, Gemeinschaft und der Freude am Entdecken. Ob ein ruhiger Rückzugsort im Wald oder Reisen durch die Wüste – jede Route soll eine eigene Geschichte formen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Outbound, Silver Lining Games, Square Glade Games