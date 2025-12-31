„One Piece“-Game erhält nach fast sechs Jahren drei neue, spielbare Charaktere

Pirate Warriors – und kein Ende in Sicht! One Piece: Pirate Warriors 4 (ursprünglich im März 2020 veröffentlicht) wurde kürzlich erst fast sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung für aktuelle Konsolen neu aufgemöbelt. Seit November ist der „Evergreen“ aktualisiert für PS5, Xbox Series sowie Nintendo Switch 2 erhältlich.

Für PS5 gab es dabei auch eine neue, physische Handelsversion, die ihr bei Amazon* bestellen könnt. Zeitgleich ging außerdem der inzwischen siebte DLC mit drei weiteren, neuen Charakteren an den Start. Das „Zukunftsinsel Egghead“-Paket beinhaltet Rob Lucci, S-Snake sowie Jewelry Bonney. Doch wo ein siebter DLC ist, ist natürlich auch ein achter DLC.

In den sozialen Medien kündigte Bandai Namco das achte Charakter-Paket für den 22. Januar 2026 an und enthüllte, dass es Eneru, Z und King beinhaltet. Erstes Gameplay gab es anschließend in einem japanischen Livestream, dessen Aufzeichnung wir euch unten eingebunden haben.

Parallel zu „Next-Gen-Version“ und den neuen DLCs feierte die „One Piece: Pirate Warriors“-Serie außerdem einen Meilenstein. Wie Bandai Namco kürzlich bekannt gab, hat sich die Reihe inzwischen weltweit über 10 Millionen Mal verkauft. Der Langzeit-Support dürfte daran auch einen Anteil haben.

Der Livestream:

Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco, Koei Tecmo, Omega Force