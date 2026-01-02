Final Fantasy XV: Fans machen Inhalte um den gestrichenen Insomnia-Prolog spielbar

Final Fantasy XV gehört sicherlich zu den ambitioniertesten Projekten der ikonischen Serie. Von einer schwierigen Entwicklungsgeschichte gebeutelt, bekamen Fans zur Veröffentlichung zwar ein üppiges Abenteuer, aber eben auch ein Flickenwerk aufgetischt, dem man seinen unfertigen Zustand anmerkte.

Ein Umstand, den auch diverse Updates und kostenpflichtige DLCs nur bedingt ändern konnten. Fast schon konsequent tragisch, dass auch der DLC-Fahrplan vorzeitig abgebrochen wurde. Im November 2018 jedoch wurden drei der vier DLCs gestrichen: Episode Aranea, Episode Lunafreya und Episode Noctis sollten nie erscheinen.

Trotzdem: Fans des Titels beweisen immer wieder akribische Hingabe, indem sie Hinweisen nach gestrichenen Inhalten nachgehen. Der jüngste Fund eines ResetEra-Users deutet nun gar auf einen umfangreichen Prolog hin, den SpielerInnen nie zu Gesicht bekamen.

Demnach sollte Final Fantasy XV nicht mit einer Autopanne in der Wüste, sondern in der königlichen Hauptstadt Insomnia starten. In der Rolle von Noctis hätten SpielerInnen hier an die Mechaniken des Spiels herangeführt werden sollen, wie User Jaredus beschreibt und mit entsprechenden Bildern ergänzt.

Über Mod verfügbar gemacht

„Diese entfernten Inhalte wurden teilweise wiederhergestellt und sind nun über eine Mod verfügbar. Obwohl das Material offensichtlich unvollständig und fragmentiert ist, deutet es stark darauf hin, dass der Spielbeginn ursprünglich ganz anders aussah als die finale Version“, schreibt Jaredus.

„Die wiederhergestellten Inhalte umfassen mehrere Questfragmente, die Noctis die Grundlagen des Kampfes beibringen sollen, sowie die freie Erkundung von Insomnia. Die Stadt selbst wurde vollständig modelliert.“ Besagte Bilder zeigen eine der Quest.

Jaredus spekuliert: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Spiel ursprünglich einen langen Prolog in Insomnia mit allen Charakteren enthielt, der im Fall der Stadt und dem Tod des Königs gipfelte, wie im E3-2013-Trailer gezeigt.“

Die Thematik beschäftigt eine eingeschworene Community schon eine ganze Weile. YouTuber World of Eos lieferte vor einiger Zeit gar eine gute Stunde Bewegtbild-Impressionen aus Insomnia. Ihr findet sie unterhalb des Artikels. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Details und Credits.

Das gestrichene Insomnia

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix