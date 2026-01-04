Licht am Ende des Tunnels: Final Fantasy VII bekommt eine „echte Potion“ spendiert

Es könnte fast schon das symbolische Licht am Ende des Tunnels sein, oder? Square Enix hat zum Start in das neue Jahr eine Raumleuchte zu Final Fantasy VII vorgestellt. Das kleine Lichtlein führt uns in das Jahr ein, zu welchem Square Enix die „VII“ als magische Zahl ausgerufen hat.

Wir alle warten natürlich auf die Ankündigung des letzten Teils der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII. Mit der Lampe zu Final Fantasy VII sind wir damit auch nicht näher dran, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Bedarf. Inspiriert ist die Lampe von den (zumindest zu Spielbeginn) hilfreichen, aber immerhin legendären Potions.

„Die Tranklampe verfügt über zwei verschiedene Betriebsmodi: Raumleuchte und Taschenlampe. Befindet sich die Lampe in ihrer Docking-Station, hast du die Wahl zwischen weißem und blauem Licht für die gewünschte Atmosphäre“, wirbt der Square Enix Store, wo ihr die Raum- und Taschenlampe für 129,99 Euro vorbestellen könnt.

Die Auslieferung in unseren Gefilden ist im Juni 2026 geplant. Etwas günstiger seid ihr bei Meccha-Japan* dran, der Importhändler verschickt das Produkt außerdem zur japanischen Veröffentlichung Ende März 2026. Gut 76 Euro zzgl. Steuern und Versand kostet die Lampe dort.

„Sobald du sie aus der Docking-Station entfernst, kannst du sie per Knopfdruck als Notfall-Taschenlampe benutzen. Stell die Leuchte an, bevor du zu Bett gehst, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen und dich zu entspannen“, beschreibt der Square Enix Store weiter. Die Lampe verfügt über eine USB-C-Lademöglichkeit, bietet aber auch Batteriebetrieb.

Das Video dazu:

Bildmaterial: Square Enix