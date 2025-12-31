JPGAMES.DE: Christians Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Christian (gettingbetter) an der Reihe.
Christians Spiele des Jahres
Platz 3: inZOI
Ich hatte mal wieder Lust auf die SIMS. InZOI ist spielerisch noch ausbaufähig und technisch kämpft es noch mit den Eigenarten der Unreal Engine 5. Als die Charaktere am Ende dank einer unheiligen Kombination aus verbuggtem DLSS und übermäßig aggressivem temporalen Anti-Aliasing Schlieren über den gesamten Bildschirm hinter sich herzogen, habe ich beschlossen, noch mal ein paar Patches abzuwarten und stattdessen lieber noch mal mit den virtuellen Tieren in SIMS 2 auf dem XP-Retro-PC zu spielen – auch wenn hier die Ladezeiten von über drei Minuten beim Spielstart echt hart sind.
Platz 2: Umamusume: Pretty Derby
Ja, was soll man zu diesem Spiel noch groß sagen – der Überraschungshit des Jahres. Hier wird alles, was die japanische Popkultur ausmacht, in einen großen Mixer geworfen und als Mobilespiel serviert. Auch wenn ich nicht übermäßig viel Spielzeit investiert habe – dieses Spiel muss man einfach erlebt haben.
Platz 1: Zenless Zone Zero 2.0
Vor der Version 2.0 hat mich ZZZ eigentlich kaum interessiert – bis auf die spektakuläre Endszene von Version 1 und immer wieder kleine Story- und Animationsschnipsel auf Youtube war mir das Spiel auch kaum bekannt. Mit einem Hinweis, dass die Progression mit Version 2.0 deutlich schneller gehen würde, sollte sich das ändern. Die neue Umgebung Waifu Peninsula, die Story, das Sommer-Update 2.1 sowie die spielerischen Anpassungen waren voll mein Ding. Kurz: Gekommen bin ich wegen den tollen Animationen und den actionreichen Sequenzen, geblieben bin ich wegen den Charakteren und der Story – die 2026 hoffentlich wieder in Fahrt kommt.
Honorable Mentions
1. MiSide (im Dezember 2024 erschienen – Kawaii Jumpscares: The Game)
2. Spirit City: LoFi Sessions: All aboard (kein richtiges Spiel, aber es macht das Tippen der Artikel auf JPGames.de angenehmer)
3. Tetris: The Grand Master 4 (lange darauf gewartet – endlich wieder Tetris im legendären 20G-Modus, auch wenn ich kaum länger als zwei Minuten durchhalte)
4. I Hate My Waifu Streamer (mein erster Spieletest seit über zehn Jahren)
2. Spirit City: LoFi Sessions: All aboard (kein richtiges Spiel, aber es macht das Tippen der Artikel auf JPGames.de angenehmer)
3. Tetris: The Grand Master 4 (lange darauf gewartet – endlich wieder Tetris im legendären 20G-Modus, auch wenn ich kaum länger als zwei Minuten durchhalte)
4. I Hate My Waifu Streamer (mein erster Spieletest seit über zehn Jahren)
Most Wanted 2026
1. Neverness to Everness (Gebt mir ein luxuriöses Loft mit Pool im obersten Stockwerk des Wolkenkratzers!)
2. Wuthering Waves: Cyberpunk Edgerunners Collab (bin auf den Stilmix und die Storymissionen in der neuen Stadt gespannt)
3. Aniimo (weil mich Pokémon anödet)
4. Honkai: Nexus Anima (hohe Aussichten auf Erfolg, Story)
5. Petit Planet (kann Hoyoverse auch solche Spiele?)
2. Wuthering Waves: Cyberpunk Edgerunners Collab (bin auf den Stilmix und die Storymissionen in der neuen Stadt gespannt)
3. Aniimo (weil mich Pokémon anödet)
4. Honkai: Nexus Anima (hohe Aussichten auf Erfolg, Story)
5. Petit Planet (kann Hoyoverse auch solche Spiele?)
Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!
Bildmaterial: inZOI Studio, Cygames, miHoYo
3 Kommentare
Finde es schön, dass ZZZ hier in dieser Liste vorkommt und sogar auf dem ersten Platz landet. Spiele es seit Day-One und es landete letztes Jahr bei mir auch auf dem Treppchen. Bin auch mal gespannt, was 2026 und die dritte Season bringt.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich dieses Jahr viele "nebenher-Spiele" gespielt habe, da ich nach dem Ausbau meiner Retro-Ecke Ende 2024 / Anfang 2025 erst mal damit beschäftigt war, die guten alten Spiele wie NFS Underground noch mal ausführlich zu spielen, oder zumindest anzuspielen. Ein bisschen stolz bin ich auf meinen recht kleinen XP/Vista-PC mit 12l Volumen, die beiden PCs für Win7 und Win10 sind bei 7l Volumen geblieben. Soll ja auch nicht die ganze Wohnung mit alten PCs vollstehen...
Für den Januar steht ein re-run der ersten Pokémon-Generation an. Diesmal habe ich Pocket Monsters Midori (grün, japanisch) in die Finger bekommen und will mit einem Kumpel, der sich Pocket Monsters Akai (rot) geholt hat, den Pokedex vervollständigen und das japanische Pokémon Stadium 2 (deutsches Pokémon Stadium 1) komplett durchspielen.
Das hier ist wohl die einzigartigste Liste vom Team, würde ich sagen, aber gerade dadurch auch umso interessanter bzw. ein wunderbarer Kontrast! : D
Finde es spannend, dass InZoi auftaucht. Nachdem es so viel Potential zeigte und durch die ersten Vorab Streams ziemlich begeistern konnte und immer mehr als "Sims Killer" bezeichnet wurde, ist das alles ja extrem eingebrochen und immer mehr Leute waren zuletzt enttäuscht.
Ich weiß leider nicht, wie sich das Spiel genau entwickelt hat seit den Vorab Streams, die auch schon ne Weile wieder her sind. Gehe aber mal davon aus, dass da eh noch immer fleißig dran gewerkelt wird? Ich hoffe jedenfalls, dass man die Kurve nochmal kriegt. Für mich fehlte zwar ohnehin immer dieser gewisse Charme, den ein Sims mir immer gab, dennoch wünsche ich mir so sehr, dass InZoi zu einer starken Konkurrenzmarke wird, da ich der festen Überzeugung bin, dass es Sims perfekt ergänzt.
Und etwas Konkurrenz schadet es nie. Das Genre ist viel zu rar genutzt, wie ich finde, auch wenn ich es nachvollziehen kann, da der Aufwand einfach unfassbar hoch ist sowas zu entwickeln. Das dürfte wohl eines der komplexesten Genres sein, würde ich vermuten. Daher nicht wunderlich, dass einer der Versuche einen Sims Konkurrenten zu erschaffen vor einer Weile eingestampft wurde, weils einfach zu teuer geworden wär es fertigzustellen.
Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt noch ein Konkurrent gibt, der sich noch in Entwicklung befindet. Ich meine mit InZoi tauchten damals drei Sims-ähnliche Spiele auf dem Plan. Eines halt eingestampft, das andere weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das ebenfalls eingestampft wurde oder nicht in Entwicklung ist.