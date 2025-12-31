JPGAMES.DE: Christians Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2025 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Christian (gettingbetter) an der Reihe.

Christians Spiele des Jahres Platz 3: inZOI Ich hatte mal wieder Lust auf die SIMS. InZOI ist spielerisch noch ausbaufähig und technisch kämpft es noch mit den Eigenarten der Unreal Engine 5. Als die Charaktere am Ende dank einer unheiligen Kombination aus verbuggtem DLSS und übermäßig aggressivem temporalen Anti-Aliasing Schlieren über den gesamten Bildschirm hinter sich herzogen, habe ich beschlossen, noch mal ein paar Patches abzuwarten und stattdessen lieber noch mal mit den virtuellen Tieren in SIMS 2 auf dem XP-Retro-PC zu spielen – auch wenn hier die Ladezeiten von über drei Minuten beim Spielstart echt hart sind. Platz 2: Umamusume: Pretty Derby Ja, was soll man zu diesem Spiel noch groß sagen – der Überraschungshit des Jahres. Hier wird alles, was die japanische Popkultur ausmacht, in einen großen Mixer geworfen und als Mobilespiel serviert. Auch wenn ich nicht übermäßig viel Spielzeit investiert habe – dieses Spiel muss man einfach erlebt haben. Platz 1: Zenless Zone Zero 2.0 Vor der Version 2.0 hat mich ZZZ eigentlich kaum interessiert – bis auf die spektakuläre Endszene von Version 1 und immer wieder kleine Story- und Animationsschnipsel auf Youtube war mir das Spiel auch kaum bekannt. Mit einem Hinweis, dass die Progression mit Version 2.0 deutlich schneller gehen würde, sollte sich das ändern. Die neue Umgebung Waifu Peninsula, die Story, das Sommer-Update 2.1 sowie die spielerischen Anpassungen waren voll mein Ding. Kurz: Gekommen bin ich wegen den tollen Animationen und den actionreichen Sequenzen, geblieben bin ich wegen den Charakteren und der Story – die 2026 hoffentlich wieder in Fahrt kommt. Honorable Mentions

1. MiSide (im Dezember 2024 erschienen – Kawaii Jumpscares: The Game)

2. Spirit City: LoFi Sessions: All aboard (kein richtiges Spiel, aber es macht das Tippen der Artikel auf JPGames.de angenehmer)

3. Tetris: The Grand Master 4 (lange darauf gewartet – endlich wieder Tetris im legendären 20G-Modus, auch wenn ich kaum länger als zwei Minuten durchhalte)

4. I Hate My Waifu Streamer (mein erster Spieletest seit über zehn Jahren) Most Wanted 2026 1. Neverness to Everness (Gebt mir ein luxuriöses Loft mit Pool im obersten Stockwerk des Wolkenkratzers!)

2. Wuthering Waves: Cyberpunk Edgerunners Collab (bin auf den Stilmix und die Storymissionen in der neuen Stadt gespannt)

3. Aniimo (weil mich Pokémon anödet)

4. Honkai: Nexus Anima (hohe Aussichten auf Erfolg, Story)

5. Petit Planet (kann Hoyoverse auch solche Spiele?)

Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!

Bildmaterial: inZOI Studio, Cygames, miHoYo