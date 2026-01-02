„Jetzt in zehn Minuten erledigt“ – Trails-Entwickler Falcom über den Einsatz von KI

Der Einsatz von generativer KI ist auch in der Videospielentwicklung ein kontrovers diskutiertes Thema. Zuletzt machte etwa Larian-Chef Sven Vincke (Baldur’s Gate 3) Schlagzeilen, als er in einem Interview erklärte, dass generative KI durchaus zum Einsatz käme, wenngleich vorrangig zur Erstellung von Platzhaltern und frühen Skizzen.

Auch „Clair Obscur“-Macher Sandfall Interactive sah sich kürzlich der Kritik ausgesetzt, von generativer KI Gebrauch gemacht zu haben. Die Konsequenz: Zwei Indie Game Awards wurden dem Studio nachträglich wieder aberkannt.

Nun folgt die nächste – renommierte – Schmiede, die öffentlich erklärt, dass generative KI im Entwicklungsprozess zum Einsatz komme. Demnach habe Falcom – Entwickler der „Trails“- oder auch „Ys“-Reihe – „vorsichtig“ damit begonnen, entsprechende Praktiken in frühen Entwicklungsphasen zu implementieren.

Wie User Umisuika auf Twitter berichtet, der an einer kürzlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens teilnahm, habe ein Falcom-Vertreter erklärt: „Wir gehen aufgrund rechtlicher Bedenken vorsichtig vor.“ Man nutze KI beim Brainstorming für Szenarien und um Recherchen durchzuführen. „Was früher zwei bis drei Stunden dauerte, ist jetzt in zehn Minuten erledigt.“ Man verwende KI auch, um Tippfehler in Szenarien auszubessern.

Der nicht unumstrittene Daniel Vávra, Boss von „Kingdom Come“-Studio Warhorse, kann die „Hysterie“ um den Einsatz von KI übrigens nicht teilen. Er erklärte kürzlich im Kontext „Larian“: „Larian sagte, sie würden etwas tun, was absolut jeder tut, und erntete dafür einen irrsinnigen Shitstorm.“

