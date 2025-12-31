JPGAMES.DE: Jans Spiele des Jahres 2025

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch nun zum insgesamt elften Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden bis zum 31. Dezember daher einige Teammitglieder ihre Favoriten des Jahres 2026 sowie die am heißesten erwarteten Titel des nächsten Jahres vorstellen – heute ist Jan an der Reihe.
Hier musste ich lange mit mir hadern. Aus beruflichen Gründen konnte ich dieses Jahr nicht allzu viel spielen, aber am Ende fiel meine Wahl tatsächlich auf Dynasty Warriors: Origins.
Rückblickend hatte ich unglaublich viel Spaß mit diesem Teil, der sich dank des flüssigeren Kampfsystems so viel besser als alle anderen Musou-Kollegen spielt.
Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es dieses Genre in meine Top 3 schafft, daher: Hut ab an die Entwickler. Jetzt nur noch mehr in die Erzählung investieren und dann stimmt das Gesamtpaket!
Als großer Fan von Supergiant Games’ Indie-Hit Hades konnte ich diesen zweiten Teil natürlich kaum erwarten. Da ich den Early Access jedoch verabscheue, musste ich mich in Geduld üben.
Wer spielt schon ein storyintensives Spiel im Early Access und spoilert sich zu, wenn die Geschichte noch nicht mal zu Ende erzählt ist? Wie dem auch sei: Mit Version 1.0 habe ich mich wieder in die Unterwelt gestürzt und Hades 2 steht seinem Vorgänger in Sachen Kampfsystem, Writing und Atmosphäre in nichts nach. Dieses Mal gibt es sogar einen Auf- und Abstieg und somit die doppelte Menge an Spaß.
Welch Überraschung: Clair Obscur: Expedition 33 ist mein GotY. An dem Spiel war für mich einfach alles perfekt. Ein Spiel, das sich auf die Stärke älterer JRPGs beruft und den Japanern einen Spiegel vorhält und zeigt, was in meinem ehemaligen Lieblingsgenre alles falsch läuft.
Lange nicht mehr hatten wir ein Spiel, bei dem die Leidenschaft der Entwickler so im Vordergrund stand. Stattdessen haben wir desinteressierte Komponisten und Popsternchen, die noch nie ein Spiel in der Hand hatten, Szenario-Schreiber, die keine Ahnung haben, wie normale Menschen sich unterhalten und was das Wort „Pacing“ überhaupt bedeutet, und eine Teamführung, die mit massivem Millionenbudget in einer Dekade kein Spiel auf die Beine kriegt. Danke, Sandfall. Danke für dieses Geschenk, für diese Leidenschaft und für diesen Soundtrack, der Jahrhunderte überdauern wird.
Das gesamte Team von JPGames wünscht euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2026!
Bildmaterial: Koei Tecmo, Supergiant Games, Sandfall Interactive
1 Kommentar
Na endlich taucht auch Hades 2 mal auf einer Bestenliste auf! Der Erstling war mein erstes Rougelike und ich habe es in all seinen Facetten geliebt. Ich hoffe, das nächstes Jahr noch ein PS-Release folgt. Ansonsten hol ich mir auch irgendwann die Switch-Version.