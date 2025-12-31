JPGAMES.DE: Jans Spiele des Jahres 2025

Platz 3: Dynasty Warriors: Origins

Hier musste ich lange mit mir hadern. Aus beruflichen Gründen konnte ich dieses Jahr nicht allzu viel spielen, aber am Ende fiel meine Wahl tatsächlich auf Dynasty Warriors: Origins.

Rückblickend hatte ich unglaublich viel Spaß mit diesem Teil, der sich dank des flüssigeren Kampfsystems so viel besser als alle anderen Musou-Kollegen spielt.

Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es dieses Genre in meine Top 3 schafft, daher: Hut ab an die Entwickler. Jetzt nur noch mehr in die Erzählung investieren und dann stimmt das Gesamtpaket!