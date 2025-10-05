Das war … Kalenderwoche 40/2025

Der Preisaufschlag bei Xbox, neue Boni bei PlayStation, Tales of, Silent Hill sowie die Third-Party-Anbieter auf Nintendo Switch 2 haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Auch Trailer gab es wieder reichlich, darunter finden sich auch einige spannende Ankündigungen. Zum Schluss gibt es dann noch zwei neue Reviews sowie die Neuerscheinungen im Oktober. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Microsoft hat Änderungen beim Xbox Game Pass vorgenommen. Während man natürlich vor allem die neuen Features anpries, stieß Fans vor allem die deutliche Preissteigerung sauer auf. Für Ultimate verlangt man nun 26,99 Euro pro Monat. Sony hat sich auch etwas Neues einfallen lassen, nämlich physische Prämien für erspielte Trophäen. Zu früh jubeln solltet ihr jedoch nicht, denn bezahlen müsst ihr diese dennoch.

Das Tales of Remastered Project erhält mit Xillia gerade wieder neuen Schwung. Aber wie wählt man eigentlich die Titel dafür aus? Laut Producer Yusuke Tomizawa gibt es dafür auch eine etwas peinliche Begründung, denn zuerst muss man den Quellcode finden und analysieren.

Gut gestartet ist derweil Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC) mit Verkaufszahlen von über einer Million Einheiten. In allen Regionen sind die Zahlen dabei laut Konami stärker als noch beim Remake von Silent Hill 2. Die Horror-Reihe scheint somit eine gute Zukunft zu haben.

Nintendo und die Third-Party-Anbieter sind oft eine schwierige Geschichte. Auf Nintendo Switch 2 lief der Start gut, aber ein Analyst warnt nun, dass das bei vielen Entwicklern nicht so ist. Die Plattform sei nicht attraktiv zum Entwickeln, ein Grund seien auch die Game Key Cards.

Als Nächstes stellen wir euch drei Neuankündigungen vor! Zunächst wagt sich Konami mit Wai Wai World Craft (PC, Mobil) ins Gehege von Roblox mit einer kreativen Sandbox. Bei der Inspiration für Parasite Mutant (PS5, PC) landet man automatisch bei Parasite Eve. Das Science-Fiction-RPG mit Horror-Elementen setzt auf einen semi-realistischen Anime-Stil. Von Tencent kommt schließlich noch das Fantasy-Lebenssimulationsspiel Animula Nook (PS5, Switch 2, PC), hier geht es geschrumpft in eine märchenhafte Welt. Mittlerweile erhältlich ist Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC), zusammen mit Launchtrailer und Patch. Die Nachfrage nach der physischen Version ist zudem groß.

Die Vorfreude nochmals so richtig anheizen wollen Nintendo und The Pokémon Company mit dem Übersichtstrailer zu Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2). Zudem könnt ihr euch mit den neuen Inhalten von Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) vertraut machen, welche sich nicht nur auf die Technik beschränken. Auch einige neue Veröffentlichungstermine gibt es. So erwartet uns The Seven Deadly Sins: Origin (PS5, PC, Mobil) im Januar, gefolgt von My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series, PC) im Februar. Bereits Ende Oktober könnt ihr euch in Stray Children (Switch, PC) stürzen, ein Märchen-RPG des japanischen Studios Onion Games.

Ebenfalls noch diesen Monat könnt ihr mit Undusted: Letters from the Past (Switch, PC) Erinnerungen zurückbringen. Auf Zeitreise geht es mit Threads of Time (Xbox Series, PC), inklusive Pixelgrafik und rundenbasiertem Kampf. Kurz bevor stehen die neuesten Updates zu Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) (Link) sowie Wuthering Waves (PS5, PC, Mobil) (Link). Das letzte Video für heute zeigt uns die ersten Einblicke zum Anime-Projekt Death Stranding Mosquito.

Nun kommen kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews der Woche von JPGAMES. Und gleich zwei Mal durften wir den Gold-Award vergeben! Zunächst lässt Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) viele Fanherzen höherschlagen. Das Kampfsystem ist klassisch für ein JRPG und ihr erlebt eine spannende und bezaubernde Geschichte über die Beziehung zwischen Mensch und Digimon. Auch die Super Mario Galaxy Collection (Switch) (zum Testbericht) verdient unsere höchste Auszeichnung. Ihr könnt so zwei Meisterwerke in einem erleben. Einzig die Handheld-Steuerung versagt teilweise.

Der Gaming-Herbst beginnt nun so richtig und entsprechend zeigen sich die Neuerscheinungen im Oktober 2025. Unsere Liste beginnt mit Ghost of Yōtei, danach folgen Digimon, Pokémon, Ninja Gaiden und Dragon Quest. Auch sonst steht einiges an!