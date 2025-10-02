Das bisher vielleicht beste Digimon-Spiel wird durch den neuen Patch noch besser

Es gibt einen ersten Patch für Digimon Story: Time Stranger, das heute offiziell in der physischen Variante erscheint. Eine Änderung betrifft dabei exklusiv die PC-Version, denn hier werden nun standardmäßig 60 fps geboten, dazu wird die Sprachausgabe innerhalb Europas nun automatisch auf Englisch gestellt.

Die Speicherdaten aus der Demo-Version können übernommen werden. Auch die Tutorials wurden überarbeitet und um erklärende Bilder ergänzt. Im Spielfeld-Bereich wurden unter anderem eine Sprintfunktion hinzugefügt, neue Stat-Boost-Items in der Menschenwelt platziert, Begegnungsanimationen für feindliche Digimon integriert sowie das Balancing der Gegnerplatzierung angepasst.

Geschraubt am Balancing

Die Auto-Kämpfe wurden noch mal etwas verbessert: Digimon setzen künftig effektivere Skills ein, neue Icons zeigen die Stärke von Buffs und Debuffs, die allgemeine Kampfbalance wurde optimiert und einige Digimon erhielten angepasste Werte und Digivolutionsbedingungen. Auch Gast-Digimon verhalten sich ab sofort variabler, während Effekte bestimmter Skills und Cross Arts überarbeitet wurden.

Beim Digivice fällt auf, dass Digimon, die ihr Levelcap erreicht haben, eine farblich markierte Anzeige erhalten. Außerdem wurde ein Schnellzugriff auf den Digiline-Bildschirm eingebaut, sobald man eine Nachricht von einem Partner-Digimon erhält. Das Menü des linken Funktionstasten-Kurzbefehls wurde ebenfalls geändert – statt „Items“ öffnet sich dort nun „Missions“.

Digimon Story: Time Stranger wird von der Fachpresse derzeit als das beste Digimon-Spiel aller Zeiten gefeiert. Es baut erfolgreich auf den Stärken der „Cyber Sleuth“-Serie auf und wird besonders für sein tiefgreifendes Digivolutionssystem und die emotionale Erzählung gelobt.

Dementsprechend postiv fallen auch die ersten Wertungen aus: Bei Opencritic steht das Spiel derzeit bei 81/100 und bei Metacritic bei 78/100 Punkten, womit es Digimon Story: Cyber Sleuth als bisher bestbewertetes Digimon-Spiel ablöst. Wir sind ebenfalls ziemlich überzeugt vom Spiel, wie ihr in unserem Test nachlesen könnt. Auch die Fans sind in Vorfreude, die physische Version des Spiels ist zum Teil schwer zu bekommen.

Der Launchtrailer:

