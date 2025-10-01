Bandai Namco gibt Warnung zur physischen Version von Digimon Story: Time Stranger heraus

Über zehn Jahre nach Cyber Sleuth sind Digimon-Fans auf der ganzen Welt heiß auf die bevorstehende Veröffentlichung von Digimon Story: Time Stranger. Aus gutem Grund, wie ihr unserem Testbericht entnehmen könnt. Insbesondere in Japan übersteigen die Vorbestellungen die Erwartungen – deshalb gab Publisher Bandai Namco eine Warnung heraus.
Schon gestern gab man bekannt, dass „aufgrund der großen Nachfrage physische Versionen in der ersten Veröffentlichungswoche schwer erhältlich sein könnten.“ Fans, die das physische Spiel zum Veröffentlichungsdatum haben wollen, sollen sich das Spiel deshalb vorbestellen.
In den Kommentaren berichten Fans, dass ihre lokalen Händler ausverkauft seien, während andere erfahren haben, dass ihre Bestellungen wohl nicht rechtzeitig zum Launch eintreffen werden. Offenbar hat die Beliebtheit des neuen Digimon-RPGs die Erwartungen von Bandai Namco deutlich übertroffen. Eine Kopie am Veröffentlichungstag im Handel zu ergattern, könnte deshalb schwierig werden.
Kleine Bestandsaufnahme für den deutschen Online-Handel: Amazon sagt aktuell* (Nachmittag des 1. Oktober) eine Lieferung für den 6. Oktober zu, wenn ihr jetzt bestellt. Otto allerdings braucht sechs bis acht Werktage und bei Media Markt ist das Spiel derzeit gar nicht lieferbar …
Nach 8 langen Jahren
Entwickelt vom „Cyber Sleuth“-Studio Media.Vision ist Time Stranger der siebte Haupteintrag der „Digimon Story“-Reihe. Die Entwicklung nahm fast 8 Jahre in Anspruch, und das Spiel wird mit über 450 Digimon das bisher größte Digimon-Aufgebot der Serie bieten.
Kurz vor dem morgigen Start veröffentlichte Bandai Namco den dritten “Special Moves”-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger, der die Spezialattacken von Digimon wie Diaboromon, UlforceVeedramon, Venusmon, Marsmon, und weiteren im Detail zeigt. Seit heute sind außerdem die Reviews zum Spiel verfügbar, unseren Test lest ihr hier.
Digimon Story: Time Stranger* erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen.
Der „Special Moves“-Trailer:
ich habe meine version schon seid letzen samstag und bin schon gut am zocken
irgendwie hab ich das Gefühl, das hier das gleiche passieren wird, wie beim Trails in the Sky Remake bei Amazon ...
mich beschleicht irgendwie das Gefühl, man lässt sich hier irgendwie bewusst weniger beliefern mittlerweile, damit die Chargen die man hat schneller weg sind und man sagen kann halt Salami-Taktik, wenn du jetzt bestellst, verschiebt sich halt mit der Zeit das Lieferdatum öfters.
Ist natürlich verständlich dass dann Kunden öfters gefühlt vor dem Problem stehen nicht pünktlich beliefert zu werden, wenn man das "Pech" hatte genau am Ende der Charge gewesen zu sein mit seiner Bestellung, bevor das Lager leer war und Amazon erstmal ne neue Ladung bestellen muss, um wieder liefern zu können, als wie wohlmöglich vor der Änderung der Handhabung lieber in größeren Mengen zu bestellen, damit man länger in der Lage ist sofort schnell liefern zu können, aber das Risiko wohlmöglich hat, wenn das Spiel floppt. länger auf den Lagerbeständen zu verweilen die Ware wieder los zu werden.
Nur diesmal das Ganze mit Vorwarnung wenigstens. Muss man auf jeden Fall im Auge behalten, ob jetzt so Situationen wie mit TitS öfters vorkommt, wenn plötzlich Liefertermine am Auslieferungstag geändert werden und nichts kommt, dann weiß man wenigstens sofort Bescheid, das man einfach das Pech hatte, nicht in der ersten Charge in Sachen Vorbestellungen dabei gewesen zu sein. Wenn dann auch im freien Handel das Spiel irgendwo kaum zu finden ist, wie das bei TitS ja auch der Fall war, sollten zumindest dann die Alarmglocken bimmeln, dass vermutlich auch bei Onlinehändlern der Andrang so hoch sein könnte, dass man eventuell mit seiner Vorbestellung nicht bei Amazon mehr damit rechnen können muss, pünktlich beliefert zu werden, sondern man Gefühlt nur noch von ner 50% Chance ausgehen muss
Also bei Trails scheints einfach nur Probleme mit der Lieferung nach Deutschland gegeben zu haben bzw. der USK Version, so wie ich das nun mitbekommen habe. Pegi Versionen waren ja alle verfügbar, auch bei den Shops bei uns, die eben auf diese zurückgreifen, wie Netgames. Es ist nicht so, dass das Spiel ausverkauft war. Die Lieferung kam anscheinend einfach nur nicht an. Das passiert manchmal bei solch Nischenspielen. Kp wieso, obs an der Produktion der finalen Spiele liegt oder was mit unseren ach so tollen deutschen Zoll zu tun hat. Betrifft halt wirklich meist nur die USK Versionen dann. Wobei man auch sagen muss, dass zur Zeit wohl eh etwas der Wurm drin ist, da die asiatische Shinobi Version inkl. Multi Languages ja ebenfalls das gleiche Problem hatte. Die kam auch ein Monat später. Ist halt auch die Frage, wo die alle hergestellt werden. Es gab ja wirklich viele Releases im ähnlichen Zeitraum. Falls viele davon am selben Ort produziert werden liegts vielleicht daran, dass die überlastet sind. Aber das ist natürlich nur eine vage Vermutung. Sicher ist nur, dass es entweder bei der Produktion oder der Lieferung Probleme gab. Das sind immer solch Situationen, wo es umso schader ist, dass die Firmen nicht sonderlich transparent sind, so dass mal kommuniziert wird, was es da genau für Probleme gibt^^
Bei Digimon ist anscheinend der Gegenteil der Fall. Da ist die Nachfrage einfach nur höher als gedacht.
Und es ist definitiv schön zu sehen, dass Digimon noch immer beliebt genug ist, um Bandais Erwartungen zu übertreffen. Und anscheinend ist das Spiel ja auch so gut geworden, dass es das wirklich verdient hat^^