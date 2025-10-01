Bandai Namco gibt Warnung zur physischen Version von Digimon Story: Time Stranger heraus

Über zehn Jahre nach Cyber Sleuth sind Digimon-Fans auf der ganzen Welt heiß auf die bevorstehende Veröffentlichung von Digimon Story: Time Stranger. Aus gutem Grund, wie ihr unserem Testbericht entnehmen könnt. Insbesondere in Japan übersteigen die Vorbestellungen die Erwartungen – deshalb gab Publisher Bandai Namco eine Warnung heraus.

Schon gestern gab man bekannt, dass „aufgrund der großen Nachfrage physische Versionen in der ersten Veröffentlichungswoche schwer erhältlich sein könnten.“ Fans, die das physische Spiel zum Veröffentlichungsdatum haben wollen, sollen sich das Spiel deshalb vorbestellen.

In den Kommentaren berichten Fans, dass ihre lokalen Händler ausverkauft seien, während andere erfahren haben, dass ihre Bestellungen wohl nicht rechtzeitig zum Launch eintreffen werden. Offenbar hat die Beliebtheit des neuen Digimon-RPGs die Erwartungen von Bandai Namco deutlich übertroffen. Eine Kopie am Veröffentlichungstag im Handel zu ergattern, könnte deshalb schwierig werden.

Kleine Bestandsaufnahme für den deutschen Online-Handel: Amazon sagt aktuell* (Nachmittag des 1. Oktober) eine Lieferung für den 6. Oktober zu, wenn ihr jetzt bestellt. Otto allerdings braucht sechs bis acht Werktage und bei Media Markt ist das Spiel derzeit gar nicht lieferbar …

Nach 8 langen Jahren

Entwickelt vom „Cyber Sleuth“-Studio Media.Vision ist Time Stranger der siebte Haupteintrag der „Digimon Story“-Reihe. Die Entwicklung nahm fast 8 Jahre in Anspruch, und das Spiel wird mit über 450 Digimon das bisher größte Digimon-Aufgebot der Serie bieten.

Kurz vor dem morgigen Start veröffentlichte Bandai Namco den dritten “Special Moves”-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger, der die Spezialattacken von Digimon wie Diaboromon, UlforceVeedramon, Venusmon, Marsmon, und weiteren im Detail zeigt. Seit heute sind außerdem die Reviews zum Spiel verfügbar, unseren Test lest ihr hier.

Digimon Story: Time Stranger* erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen.

Der „Special Moves“-Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision