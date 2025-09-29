Death Stranding Mosquito: Kojima enthüllt ersten Teaser-Trailer zum Anime-Film

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum von Kojima Productions, standen vor allem Neuigkeiten zu OD, ein erstes Artwork zum Spionage-Projekt Physint und auch die Ankündigung einer Kollaboration mit den AR-Experten von Niantic im Fokus. Dabei ging fast ein wenig unter, dass man auch einen ersten Blick auf das Anime-Projekt zu Death Stranding gewährte.

Death Stranding Mosquito, wie das Projekt vorläufig betitelt ist, wird bekanntlich von Prisoners-Autor Aaron Guzikowski geschrieben. Nun ist auch klar, dass Hiroshi Miyamoto auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Die Produktion übernimmt das ABC Animation Studio.

In einem ersten Teaser-Trailer sehen wir eine neue Figur, die mittels grotesker „Sauerstoffmaske“ offenbar genauso ins Leben zurückkehren kann, wie Videospiel-Protagonist Sam Bridges.

Mit einer Figur, die diesem sehr ähnlich sieht, liefert sich der vermeintliche Protagonist des Filmes zum Ende des Trailers auch einen Zweikampf. „Mosquito“ setzt auf einen Ukiyo-e-ähnlichen Pinselstrich-Look. Wann und auf welche Art der Film an den Start geht, bleibt abzuwarten.

Death Stranding Mosquito im ersten Teaser-Trailer

Bildmaterial: Death Stranding Mosquito, Kojima Productions, ABC Animation Studios