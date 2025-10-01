Leben in Kartons und Tassen: Neue Life-Sim schrumpft euch in eine Fantasy-Welt

Die Spielwelt wird geschrumpft im Fantasy-Lebenssimulationsspiel Animula Nook. Tencents hauseigenes Studio LilliLandia Games verspricht ein bezauberndes Abenteuer, das Erkundung, Kreativität und soziale Interaktion miteinander verbindet – und aus dem Alltäglichen ein märchenhaftes Erlebnis macht.

In Animula Nook taucht ihr ein in eine „liliputanische Welt“, in der fantasievolle Figuren im Charme moderner Animationsfilme Alltagsgegenstände zu faszinierende Landschaften werden. Kaffeetassen werden zu Türmen, Bücherregale zu weitläufigen Ebenen, und die Spielenden selbst zu winzigen Entdeckern in einer riesigen Welt.

Ihr könnt Häuschen im Lebkuchen-Stil errichten, Ressourcen wie Regentropfen oder Wind zum Crafting sammeln und in Blumentöpfen Feldfrüchte anbauen. In dieser Miniaturwelt leben winzige humanoide Gestalten bis hin zu märchenhaften Kreaturen.

Mit Geschenken und gemeinsamen Erinnerungen lassen sich enge Bindungen aufbauen, und einige Bewohner können sogar überzeugt werden, in das eigene Reich einzuziehen. Das alles soll euch ein gemütliches, kreatives Spielgefühl geben, bei dem Erkundung, Bauen und Freundschaften im Vordergrund stehen. Dank Online-Funktionen lassen sich die eigenen Kreationen außerdem mit Freunden und Familie teilen.

Die Welt aus einer anderen Perspektive

Highlights sind beispielsweise die Erkundung außergewöhnlicher Miniaturwelten voller Pflanzenwälder, vergessener Brunnen und anderen geheimnisvollen Orten. Ressourcen sind nicht nur Münzen und Knöpfe, sondern auch Sonnenschein, Brisen oder sogar Düfte, die im Alltag verloren gingen.

Alltagsobjekte bekommen in diesem Spiel ganz neue Funktionen: Milchpackungen dienen als Häuser, Teetassen als Cafés und Gewürzgläser als leuchtende Läden. Hier bietet das Spiel umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung: Outfits, Möbel, Werkzeuge und Accessoires lassen den eigenen Stil in jeder Kleinigkeit widerspiegeln. Intuitive Kreativwerkzeuge erleichtern das Gestalten, vom Entwerfen von Bauplänen bis hin zum modularen Zerlegen von Objekten.

Animula Nook ist für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PCs (via Steam und Epic Games Store) sowie Mac angekündigt. Ein Veröffentlichungsdatum steht bisher noch nicht fest. Seht nachfolgend den ersten Trailer.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Animula Nook, Tencent Games, LilliLandia Games