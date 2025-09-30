Konami greift Roblox und Co. an und erschafft mit Wai Wai World Craft seine eigene Sandbox

In den letzten Jahren wurden “World Building”-Sandbox-Games mit grober Struktur wie Minecraft, Terraria und Roblox sehr erfolgreich. Konami möchte nun ein neues Spiel in diesem Stilbeisteuern: Wai Wai World Craft soll für PCs via Steam, iOS und Android erscheinen.

Das Spiel wird Free-to-play sein und finanziert sich mit Item-basierten Mikrotransaktionen und einer optionalen Abo-Variante. Wie auch die erfolgreichen Vorbilder wird Wai Wai World Craft ein Spielprojekt, das auf dem Fundament benutzergenerierter Inhalte basiert.

Das Kreativ-Tool soll es allen Spielenden ermöglichen, ein eigenes Spiel zu erschaffen und andere es spielen zu lassen. Kernstück des Spiels ist dabei der World Editor, der Welten und Regeln auf Basis offizieller Spiele frei generiert und so ein eigenes Spiel mit persönlicher Note erschaffen lässt.

Magic Pod generiert automatisch

Für alle, die sich mit so viel kreativer Freiheit schwertun, gibt es den Magic Pod. Dieser stellt verschiedene Fragen und generiert in nur etwa drei Minuten automatisch ein spielbares Projekt. Nach Fertigstellung kann das eigene Spiel veröffentlicht werden, sodass andere es ausprobieren können.

Abheben von anderen Spielen soll sich Wai Wai World Craft nicht nur durch den World Editor, sondern auch durch die auswählbaren, bekannten Konami-Charaktere – verschiedene bekannte Figuren aus dem Konami-Universum können als Spielfiguren oder Gegner eingesetzt werden.

Das Spiel wird ein breites Spektrum an Erstellungsstilen bieten, wie der Trailer bereits zeigt. Fertige Spiele können jederzeit, überall und von jedem auf PCs, Tablets oder Smartphones gespielt werden. Ein Veröffentlichungsdatum für Wai Wai World Craft wurde bisher nicht genannt.

via Gematsu, Bildmaterial: Wai Wai World Craft, Konami