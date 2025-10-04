Die Moon-Schöpfer bringen ihr „bittersüßes Märchen-RPG“ im Oktober in den Westen

Stray Children erscheint am 30. Oktober endlich im Westen für Steam und Nintendo Switch, wie Onion Games bekannt gibt. Stray Children soll ein „bittersüßes Märchen-RPG“ sein.

Die Veröffentlichung im Westen hatte sich schon im September 2024 angedeutet. Damals hatte Entwickler Onion Games (Moon) gleichzeitig mit der Bekanntgabe des japanischen Termins auch eine Website eröffnet, die eine englische Version „to be dated“ listete. Im Juni gab es dann die offizielle Bestätigung.

Hinter dem Entwicklerteam stecken laut der ursprünglichen Ankündigung viele Menschen, die an Klassikern wie Chulip, Little King’s Story, Super Mario RPG und natürlich Moon gearbeitet haben. Und an Rule of Rose, einem der teuersten Gebrauchtspiele der Branche.

Die Story umreißt man knapp so: „Eines Tages wird ein kleiner Junge in einen Fernseher gesaugt und erwacht in einem Land, das ausschließlich aus Kindern besteht. So beginnen die Abenteuer des Jungen in diesem seltsamen und gefährlichen Wunderland.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stray Children, Onion Games