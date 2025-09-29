Eine Zeitreise für Fans klassischer JRPGs: Von den Dinos zur Dystopie mit Threads of Time

Humble Games und Entwickler Riyo Games haben im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 einen neuen Trailer zu Threads of Time veröffentlicht. Das rundenbasierte Rollenspiel hatte schon vorher unsere Aufmerksamkeit und beeindruckt auch diesmal mit seinem schicken Pixelart-Stil.

Der neue Trailer stellt neben neuen Spielszenen auch Rin vor, eine Kitsune-Ninja aus dem fernen Jahr 2400, die mit Illusionen und Schwertkünsten den Kampfverlauf entscheidend beeinflussen kann. Zudem lernen wir die prähistorische Stadt Himmenheim kennen, in der Wikinger und Dinosaurier eine gemeinsame Zivilisation aufbauen.

Im Kontrast dazu steht eine Cyberpunk-Dystopie derselben Ära, die deutlich macht, dass Zeitreisen ein wichtiges Element von Threads of Time sein werden. Das Spiel führt euch nämlich durch verschiedene Epochen. Die Geschichte erzählt von verflochtenen Schicksalen und einer dunklen Verschwörung. Die Handlung wird in Anime-Sequenzen erzählt.

Dynamisch und rundenbasiert

Das Kampfsystem setzt auf dynamische, rundenbasierte Kämpfe – auch hier findet sich das Element Zeit wieder. Angriffe können zu mächtigen Team-Kombos verknüpft werden, während es gleichzeitig gilt, gegnerische Verteidigungen geschickt zu durchbrechen.Ziel ist es, den alten Orden der Zeitritter wiederherzustellen und die Zeitlinie zu retten.

Die optische Gestaltung kombiniert nostalgischen Pixelcharme mit moderner Technik. Parallelen zu Klassikern wie Chrono Trigger und Final Fantasy werden gern gezogen. „Threads of Time destilliert die Essenz deiner Lieblings-Retro-RPGs in einem neuen und immersiven Abenteuer“, hieß es zur Ankündigung. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es bislang noch nicht. Threads of Time erscheint für Xbox Series sowie für PCs via Steam.

Der TGS-Trailer:

Bildmaterial: Threads of Time, Humble Games, Riyo Games