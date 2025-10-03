Website zur Kündigung überlastet – Xbox Game Pass wird zwar besser, aber auch teurer

In dieser Woche kündigte Microsofts Gaming-Sparte drei neue „Xbox Game Pass“-Pläne an: Essential, Premium und Ultimate. Essential ersetzt dabei den bisherigen Core-Plan, Premium ersetzt den Standard-Plan – hier ändert sich nichts außer dem Namen.
Neu ist der Ultimate-Plan, der zwar deutlich mehr Features erhält, aber auch im Preis ordentlich steigt. Auch der PC Game Pass erhält eine Preiserhöhung, ohne aber ein Feature-Upgrade zu erhalten. Jeder Plan umfasst erweiterte Spielebibliotheken, darunter PC-Titel, unbegrenztes Cloud-Gaming, Vorteile im Spiel (einschließlich Riot-Games-Titeln) und ein überarbeitetes „Rewards with Xbox“-Erlebnis.
Aktuelle „Game Pass Core“-Mitglieder werden automatisch zu Essential wechseln, Standard-Mitglieder werden zu Premium wechseln und Ultimate-Mitglieder bleiben im Ultimate-Tarif. Mit den neuesten Upgrades kostet Ultimate nun 26,99 Euro pro Monat, dafür bekommt jedoch jährlich über 75 neue Spiele, darunter auch zahlreiche AAA-Titel am ersten Tag.
Standardpreis bleibt gleich
Standard-Mitglieder werden auf Premium umgestellt, der Preis bleibt jedoch bei 12,99 Euro pro Monat. Große Titel erscheinen hier mit bis zu einem Jahr Verzögerung. Core-Mitglieder werden auf Essential umgestellt, der Preis beträgt 8,99 Euro pro Monat. Alle Pakete enthalten Online-Multiplayer und Cloud-Gaming. Ultimate wird zudem Fortnite Crew und Ubisoft+ Classics bekommen.
Auch ein verbessertes Cloud-Streaming-Erlebnis mit einer 1440p-Auflösung, die ein deutlich besseres Bild bringt, wird geboten. Eine Verbindung zu Geforce Now und eine Speicherdaten-Synchronisation zwischen den beiden Cloud-Anbietern sind geplant, sofern es die Spiele unterstützen.
Fans sind wenig begeistert
Trotz der zahlreichen neuen Verbesserungen sind die Fans wenig begeistert von den starken Preiserhöhungen des Ultimate- und PC-Abos: Nur wenige Stunden nach der Ankündigung der neuen Änderungen und Preiserhöhungen beim Xbox Game Pass wollten zahlreiche SpielerInnen ihr Abonnement kündigen, woraufhin die Kündigungsseite von Game Pass überlastet war und bei Nutzern nur noch Fehlermeldungen ausgab.
Vermutlich entlädt sich gerade bei vielen Gamern weltweit der Frust über steigende Preise im Gaming-Bereich – von Spielen mit einem 80-Euro-Preissschild über verteuerte Online-Abos bis hin zu deutlich gestiegenen Hardwarepreisen aufgrund der weltweiten Handelszölle wird Gaming zu einem immer teureren Hobby, das viele in dieser Form offenbar nicht mehr mitgehen möchten.
10 Kommentare
Microsoft hat echt jede Bezug zu Realität verloren. Ich fand die letzte Erhöhung schon komplette Wucher. Es geht hier schließlich ja nur ums ausleihen, weshalb es komplett verrückt ist so viel Geld dafür auszugeben um am Ende nichts zu haben. Meiner Meinung nach wenn Microsoft wirklich sparen will, dann hätten sie ihre Spiele nicht mehr Day One in den Gamepass gesteckt sondern ein halbes Jahr verzögert. Das wäre meiner Meinung nach die viel Kundenfreundlichere Methode gewesen. So geht die große Reihe der Fehlentscheidung weiter, wo man sich echt fragen kann ob die überhaupt noch eine Konkurrenz sein wollen.
Könnte MS mal von seinem Ego wegkommen bei dem man auf Teufel komm raus den game pass als etwas besseres darstellen will, dann würden sie auch wieder bessere Zeiten sehen. Bei denen geht es nur noch darum das Ansehen zu wahren anstatt man einfach zugibt dass dieses Modell nicht auf Dauer zu vertreten ist. Jeder normale Publisher würde in der Tat die neuen Spiele erst später in den game pass packen und nicht zum Launch.
Unfassbar wie viel Kohle die ausgegeben haben und wie wenig dabei rumkommt.
Genau das ist die richtige Frage.
Wenn man, auf Xbox Konsole bezogen, die gleiche Inhalte behalten möchte wie zuvor im Game Pass Standard, erhöht sich der Preis von 12,99€ auf 26,99€.
Das ist einfach Wahnsinn. Zudem fällt der 20% Rabatt auf Game Pass Titel ebenfalls weg.
Der PC Games Pass ist "nur" um 3€ erhöht worden und beinhaltet das gleiche wie zuvor. Da fragt man sich, ob Microsoft einfach die Konsole absägen, oder besser gesagt unattraktiver machen will.
Vermutlich wird die nächste Konsole von Xbox ebenfalls ein PC mit Xbox Branding von Drittherstellern sein. Da der Xbox eigene Handheld eh schon gecancelt wurde, wird es der Konsole vermutlich ebenso ergehen.
Hab mal gerade geschaut. Was wo enthalten ist sieht man wohl ganz gut.
Die mittlere Stufe könnte man auch "Gutes von Gestern" nennen.
Und bei 30 Eur überlege ichs mir dann. Klar ein Indiana Jones kostet nich 80 € und werde ich in nem Monat schon durch haben.
Bei einem Claire Obscure sage ich sofort nein.
Und Indie Spiele sind meistes güstiger als das Abo.
Dass das komnen würde war natürlich klar und es wird nicht die letzte Erhöhung gewesen sein.
also was abos betrifft muss ich leider sagen das mometan nintendo da von preisen her der gewinner ist was inhalt betrifft war eigentlich bis vor kurzem xbox der gewinner und sony war in jeder hinsicht der verlierer aber jetzt durch diese preis an stieg gehn xbox nun auch auf den verlierer status drauf zu ich kauf schon seid jahren keine jahres abo mehr bringt einfach nix ich hol nur noch 1 monat aber jetzt durch die erhöhren werde ich auch da nicht mehr so oft holen vll im jahr 1 mal aber jede wette nintendo geht auch bald höher wenn sich die switch 2 und so stabelisert haben