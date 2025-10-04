Neues Kampfsystem, alte Starter, frischer Look: Pokémon-Legenden: Z-A im Überblick

In knapp zwei Wochen ist es so weit: Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch und Switch 2. Um die Vorfreude noch etwas anzuheizen, haben Nintendo und The Pokémon Company jetzt einen gut sechs Minuten langen Übersichtstrailer veröffentlicht.

Darin wird noch einmal ausführlich erklärt, was uns im neuen Abenteuer erwartet – von Gameplay-Mechaniken bis hin zu brandneuen Features. Spannend: Der Trailer zeigt ausschließlich Szenen aus der „Switch 2“-Version.

Das Material läuft in 4K und 60 fps, was vielen Fans Hoffnung macht, dass die neue Hardware tatsächlich spürbare technische Verbesserungen liefert. Wie die Performance dann auf der älteren Switch ausfällt, bleibt aber noch abzuwarten.

Willkommen zurück in Illumina City

Wie bereits bekannt, spielt Pokémon-Legenden: Z-A in der berühmten Illumina City der Kalos-Region, die sich gerade mitten in einem großen Stadtentwicklungsprojekt befindet. Genau dort starten wir auch unser Abenteuer – inklusive der Wahl unseres Starter-Pokémon: Endivie (Pflanze), Floink (Feuer) oder Karnimani (Wasser).

In der Stadt verteilt befinden sich sogenannte „Wildsektoren“. Hier können wir wilde Pokémon fangen oder direkt in Echtzeitkämpfe einsteigen. Das neue Kampfsystem setzt weniger auf klassische Runden, sondern auf actionorientierte Kämpfe. Attacken besitzen keine AP mehr, sondern individuelle Cooldowns – ihr könnt also theoretisch so lange angreifen, wie ihr wollt, wenn ihr den richtigen Moment erwischt.

Stadtleben, Rangkämpfe und Mega-Entwicklungen

Abseits der Kämpfe gibt es in Illumina City jede Menge zu entdecken: Ihr könnt shoppen gehen, Fotos schießen, NPCs ansprechen oder einfach das Stadtleben genießen. Nachts wird’s dann allerdings ernst, denn im „Z-A Royal“ kämpfen Trainer um Rangaufstiege. Vom Start bei Rang Z bis hin zu Rang A arbeitet ihr euch langsam hoch – mit dynamischen Trainerkämpfen im neuen Modus.

Auch die Story nimmt hier Fahrt auf: In eurer Basis, dem „Hotel Z“, trefft ihr auf eure Rivalen und Mitstreiter wie Alton und Zita – je nachdem, welchen Protagonisten ihr wählt. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Hotelbesitzer Azett und Detektivin Matière gründet ihr „Team MZ“, das sich dem Schutz der Stadt verschrieben hat.

Doch Illumina City hat ein Problem: Pokémon, die sich ohne Trainerhilfe selbst einer Mega-Entwicklung unterziehen. Diese gilt es zu stoppen – natürlich mit eigenen Mega-Entwicklungen an eurer Seite.

Multiplayer, und zwei Versionen

Im Trailer gab es außerdem einen kleinen Einblick in den Kampfclub, die Multiplayer-Komponente des Spiels – dazu haben wir bereits einen eigenen Artikel veröffentlicht. Zum Schluss macht Nintendo noch einmal deutlich, dass es zwei Versionen geben wird: eine für die klassische Switch und eine optimierte Fassung für die Switch 2. Man solle unbedingt darauf achten, die richtige Version für die eigene Konsole zu holen, was wohl noch einmal extra betont werden musste.

Nintendo lockt mit Boni: Im deutschen Nintendo Store* etwa wartet eine Gratis-Dreingabe in Form einer Partner-Pokémon-Figur. Darüber hinaus weitere Bundles* mit zusätzlichem Merchandise wie einem Mega-Entwicklung-Set, Basecap, Tasse oder … Regenschirm.

Der Übersichtstrailer:

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak