Oblivion Remastered: Bethesda verblüfft Fans mit dem Preis der physischen Version

Bethesda Softworks sorgt aktuell mit der Preisgestaltung der physischen Deluxe Edition zu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für Aufsehen unter den Fans. Und zwar – sicherlich etwas überraschend: im positiven Sinne.

Während das Remaster bereits im April 2025 erschienen ist und sich schnell zu einem der meistverkauften Spiele des Frühjahrs entwickelte, setzt Bethesda nun auf eine auffällig günstige Strategie für die bevorstehende physische Veröffentlichung.

Die physische Deluxe Edition, die jetzt bei Amazon vorbestellbar* ist, erscheint am 13. Oktober 2025 und kostet 44,99 Euro. Die digitale Standardversion hingegen kostet weiterhin 54,99 Euro und bietet keinerlei Deluxe-Inhalte. Die Deluxe Edition kostet digital sogar 64,99 Euro.

Mit der physischen Version sind Fans also preislich deutlich besser gestellt, was den ein oder anderen Erstkäufer vielleicht ein bisschen ärgern könnte. Greift ihr bei der physischen Version (nochmal) zu?

Die physische Deluxe Edition enthält neben dem Spiel ein digitales Artbook und Zugriff auf die digitale Soundtrack-App sowie einige digitale Ingame-Items, darunter sechs besondere Waffen, zwei einzigartige Reittiere, eine exklusive Quest und zwei spezielle Rüstungssets.

Die Inhalte der physischen Version:

Bildmaterial: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Bethesda, Virtuos