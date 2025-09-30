Spukschuppen kehrt zurück – und lehrt euch das Fürchten im neuen Update zu Zenless Zone Zero

Die nächste große Version für Zenless Zone Zero steht in den Startlöchern. Am 15. Oktober erscheint Update 2.3 „Erinnerungen an vergangene Träume“ und HoYoverse hat im Livestream viele neue Informationen verraten. Neben einer frischen Story dürfen sich Fans auf neue Agents, neue Events und reichlich Belohnungen freuen.

Wiedersehen mit Spukschuppen

Nachdem Version 2.2 mit dem Obol-Squad eine eher ernste Note anschlug, rückt in 2.3 erneut die schräge Truppe Spukschuppen in den Fokus – inklusive Yuzuha und Alice aus Version 2.1. Die Handlung führt uns diesmal in ein komplett neues Areal: Ein gruseliges Dorf in den Failume-Höhen, wo sich der dichte Nebel endlich lichtet und wertvolles Lumit-Erz abgebaut wird. Das schreckt Spukschuppen aber natürlich nicht ab, weitere Untersuchungen dort durchzuführen. Ein weiteres Gebiet ist der Zeitschwurhügel, ein ungewöhnlich grünes Gebiet voller Pflanzen und neuer Quests, das mehr über die rätselhafte Sarah verrät.

Drei neue Agents im Gepäck

Mit Version 2.3 kommen drei frische Agents, alle Teil von Spukschuppen – passend zum Oktober mit deutlichem Halloween-Flair. Lucia (S-Level, Äther/Support) erscheint zusammen mit Vivian in der ersten Phase. Die introvertierte Ziegen-Thiren trägt stets ihre „Äthereal-Enzyklopädie“ bei sich und kann in ihrer Ultimate einen riesigen Äthereal beschwören. Ihre eigene Agentenstory trägt den Titel „The Inverted Night Lantern“.

Komano Manato (A-Level, Feuer/Spaltung) ist ein alter Bekannter von der Waifei-Halbinsel und nun endlich spielbar. Mit großem Schwert und cooler Attitüde teilt er mächtig aus – und bekommt als Gratis-Bonus ein neues Outfit, sobald ihr die Hauptstory von 2.3 abschließt. Er erscheint in der ersten Phase zusammen mit Lucia und Vivian. Er lässt sich übrigens komplett kostenlos im Spielverlauf von Version 2.3 freischalten.

Yidhari (S-Level, Eis/Spaltung) folgt zusammen mit Ju Fufu in Phase zwei. Die wilde Oktopus-Thiren ist selbst Proxy und opfert für noch mehr Schaden ihre eigenen Lebenspunkte. Für alle drei Agents erscheinen passende W-Motoren, dazu gibt es massig Promo-Material wie Musikvideos, Kurzclips und Artworks in der Zukunft. Es gibt auch schon einen kleinen Teaser für weitere Agents in der Zukunft, dazu hat man sich aber noch eher bedeckt gehalten. Wir können aber gespannt sein.

Neue Events und Belohnungen

Natürlich dürfen auch diesmal die Belohnungen nicht fehlen. Ab dem 29. September könnt ihr euch durch tägliches Einloggen schon vorab 480 Polychrome sichern. Mit dem Start von Version 2.3 gibt es zusätzlich verschlüsselte Masterkassetten und Boopons als Login-Boni. Außerdem wartet ein neuer Skin für Vivian im Badeanzug (was auch sonst) – den gibt’s kostenlos, wenn ihr während des Aktionszeitraums 180 verschlüsselte Masterkassetten einsetzt.

Die Update-Events sind gewohnt abwechslungsreich: Eine Art Schach-Minispiel mit Äthereals, Foto-Challenges, Hilfsaktionen auf der Waifei-Halbinsel und neue Kämpfe rund um Miyabi sorgen für reichlich Beschäftigung. Auch Soldatin Nr. 0 – Andy erhält einen ordentlichen Buff, um besser mit den aktuellen Powercurve mitzuhalten.

Quality-of-Life-Verbesserungen und Bonuscode

Wie gewohnt bringt das Update viele kleine Komfortfunktionen, darunter neue Filter für Materialien und verbesserte Empfehlungen beim Aufwerten. Und wer schnell ist, kann sich mit dem Code LUCIA1015 bis zum 1. Oktober weitere 300 Polychrome sichern. Was sagt ihr zu den neuen Agents und dem Halloween-Touch von Version 2.3? Freut ihr euch auf die Rückkehr von Spukschuppen oder locken euch eher die Login-Boni?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo