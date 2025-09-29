Die ersten Zahlen zu Silent Hill f stimmen und Konami hebt einen Umstand extra hervor

Es läuft für Konami. Es lief auch vor dem „Silent Hill“-Revival für Konami, das muss man auch mal sagen. Nachdem aber endlich Gras über den geräuschvollen Weggang von Hideo Kojima gewachsen ist, legt man nicht nur mit Metal Gear Solid wieder los.
Silent Hill 2 Remake von Bloober Team war so gewagt wie erfolgreich und das neue Silent Hill f war nicht weniger mutig. Ein neues Setting, ein actionreicheres Kampfsystem – doch der Mut wird belohnt. Konami vermeldet heute stolz erste Verkaufszahlen.
So konnten schon in den ersten zwei Verkaufstagen weltweit über 1 Million Einheiten ausgeliefert und digital verkauft werden. Konami hebt in der Mitteilung hervor, dass sich Silent Hill f in allen Regionen, darunter Japan, noch stärker verkaufen würde als Silent Hill 2 Remake.
Es ist nur Spekulation, aber es scheint, als wolle man damit hervorheben, dass eben nicht nur starke Zahlen aus Japan für den Erfolg des neuen „Silent Hill“ mit Japan-Setting verantwortlich sind. Der neue Teil würde „sowohl im Inland als auch international für großes Aufsehen“ sorgen. „Silent Hill“ lebt – das ist mal Fakt!
Horror ist bei uns halt grad stark im Trend. Vieles was halbwegs interessant oder hochwertig ist, verkauft sich wie von allein. Egal ob Spiele, Serien, Filme.
Ich würde wirklich dagegen halten. Auch wenn das Horror-Genre eine Art Renaissance erlebt hat im Videospielsektor, so haben es doch alle Titel weiterhin recht schwer. Cronos von Bloober Team, die ja gestärkt aus dem Silent Hill 2 Remake nun ne völlig eigenständige IP entwickelt haben, hat sich "nur" um die 200.000 mal zum Launch verkauft. Also kein Selbstläufer. Es ist nicht nur unglaublich schwer, ne eigene Horror-IP aus dem Boden zu stampfen sondern auch etablierte Marken wie Dead Space haben es ja schwer. Die Verkaufszahlen des Remakes lagen ja weit hinter den Erwartungen von EA.
In Sachen Horror sehe ich da einfach Resident Evil und Silent Hill als das Maß der Dinge, die die Millionemarke knacken. Und da wir das Thema vorhin in der anderen News schon hatten, selbst für Silent Hill sind solche Höhenflüge ja alles andere als normal. Aber hier ist man das Comeback auch richtig angegangen. Aber selbstverständlich ist es dann auch nicht. Und andere Titel aus dem Genre werden es da nach wie vor schwieriger haben. Einem Tormented Souls 2 traue ich noch einiges zu, da sich das Spiel als neue IP durchaus etablieren konnte. Liegt aber auch daran, dass es nur um die 20 Euro gekostet hat. Teil 2 kostet nun das doppelte, mal sehen, ob das irgendeinen Einfluss auf die Verkaufszahlen haben wird.
Wobei das immerhin noch respektable 2 Millionen waren. Dead Space war tatsächlich ein Millionenseller, nur hat das EA nicht gereicht. Man hat zweimal den Fehler gemacht und viel zu viele Ressourcen in das Franchise gepumpt, obwohl ein Budget vergleichbar mit dem originalen Teil (der wohl auch als Erfolg galt) gereicht hätte. Aber nein, natürlich musste immer alles teurer und teurer werden.
EAs Erwartungen waren aber auch unrealistisch, gerade beim Remake. Sie wussten, dass die Reihe damals schon enttäuschend war, trotzdem hat man WIEDER so viel in das Franchise gepumpt, statt das Budget vielleicht etwas realistischer zu halten.
Außerdem hätten sie ähnlich wie bei Capcom in Sachen Resident Evil auch auf lange Sicht spielen und das Franchise langsam aufbauen können, aber so denkt EA halt nicht. Man hätte auch eine Remastertrilogie der Originale rausbringen können, die hätten deutlich weniger gekostet und hätten sich auch mit weniger Verkäufen gelohnt, aber NEIN, es MUSSTE ja ein aufwendiges Remake sein!
Ich denke, Dead Space hätte das Zeug gehabt, einer der ganz großen Reihen zu sein, wenn EA sich nur halbwegs geschickt angestellt hätte.
Digtal tatsächlich nur 30 Euro, also "nur" 50% teurer. Physisch ist es teurer. Allerdings hatte die physische Version des ersten Teils zu Release auch 40 Euro gekostet, der Preis ist also gleich geblieben.
@Somnium
Sagte ja auch nicht, dass das für alle gilt oder dass sie sich von den Regeln des Marktes komplett freisprechen können.
Um als "halbwegs interessant oder hochwertig" wahrgenommen zu werden, muss man schon immernoch ne gewisse Vorarbeit leisten und nen guten Plan haben.
Aber aktuell ist da halt viel möglich, wenn mans richtig macht.
Ich habe zwar erst 1,5 Stunden gespielt, aber mir gefällt das Spiel wirklich gut. Setting und Atmosphäre sind top.
Vor allem aber ist das endlich mal ein Horror-Spiel, das den Namen auch verdient und nicht nur Ballerei auf Zombies o.ä.