Die ersten Zahlen zu Silent Hill f stimmen und Konami hebt einen Umstand extra hervor

Es läuft für Konami. Es lief auch vor dem „Silent Hill“-Revival für Konami, das muss man auch mal sagen. Nachdem aber endlich Gras über den geräuschvollen Weggang von Hideo Kojima gewachsen ist, legt man nicht nur mit Metal Gear Solid wieder los.

Silent Hill 2 Remake von Bloober Team war so gewagt wie erfolgreich und das neue Silent Hill f war nicht weniger mutig. Ein neues Setting, ein actionreicheres Kampfsystem – doch der Mut wird belohnt. Konami vermeldet heute stolz erste Verkaufszahlen.

So konnten schon in den ersten zwei Verkaufstagen weltweit über 1 Million Einheiten ausgeliefert und digital verkauft werden. Konami hebt in der Mitteilung hervor, dass sich Silent Hill f in allen Regionen, darunter Japan, noch stärker verkaufen würde als Silent Hill 2 Remake.

Es ist nur Spekulation, aber es scheint, als wolle man damit hervorheben, dass eben nicht nur starke Zahlen aus Japan für den Erfolg des neuen „Silent Hill“ mit Japan-Setting verantwortlich sind. Der neue Teil würde „sowohl im Inland als auch international für großes Aufsehen“ sorgen. „Silent Hill“ lebt – das ist mal Fakt!

Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment