Die Neuerscheinungen im Oktober 2025 mit Digimon, Pokémon, Dragon Quest und mehr

Wir gehen in das letzte Quartal und das heißt nicht nur, dass ihr euch langsam Gedanken um einen Adventskalender machen müsst. Vor allem erscheinen zahlreiche vielversprechende Videospiele, die um euer Weihnachtsgeld buhlen. Die Liste ist lang, also los!

Mit „Time Stranger“ und „Z-A“ gibt es sowohl für Digimon- als auch für Pokémon-Fans aufregende, neue Spiele. In einem Monat! Ninja Gaiden 4 hat von uns schon allerhand Vorschusslorbeeren erhalten. Mal sehen, wie das Endergebnis aussieht. Dieses „Endergebnis“ kennen wir bei Neuauflagen wie Super Mario Galaxy oder Tales of Xillia hingegen schon. Die Fan-Vorfreude ist trotzdem groß.

Die erweiterten Neuauflagen von Yooka-Laylee oder Dragon Quest I & II dürften hingegen die ein oder andere Überraschung bereithalten. Sammler dürfen sich über die nachträgliche Handelsversion von Hotel Barcelona freuen, Indie-Fans kommen mit Absolum, Sweet Carole oder Mina the Hollower auf ihre Kosten.

Sony und Nintendo flankieren ihre potenziellen Top-Blockbuster mit Konsolen-Bundles. So gibt es zu Ghost of Yotei verschiedene Sondereditionen der PlayStation 5, während Nintendo ein Bundle der Switch 2 zu Pokémon-Legenden: Z-A anbietet, um im Weihnachtsgeschäft zu punkten. Jetzt aber: Welches sind eure Must-Have-Games im Oktober?!

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works