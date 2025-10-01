Die Neuerscheinungen im Oktober 2025 mit Digimon, Pokémon, Dragon Quest und mehr

Wir gehen in das letzte Quartal und das heißt nicht nur, dass ihr euch langsam Gedanken um einen Adventskalender machen müsst. Vor allem erscheinen zahlreiche vielversprechende Videospiele, die um euer Weihnachtsgeld buhlen. Die Liste ist lang, also los!
Mit „Time Stranger“ und „Z-A“ gibt es sowohl für Digimon- als auch für Pokémon-Fans aufregende, neue Spiele. In einem Monat! Ninja Gaiden 4 hat von uns schon allerhand Vorschusslorbeeren erhalten. Mal sehen, wie das Endergebnis aussieht. Dieses „Endergebnis“ kennen wir bei Neuauflagen wie Super Mario Galaxy oder Tales of Xillia hingegen schon. Die Fan-Vorfreude ist trotzdem groß.
Die erweiterten Neuauflagen von Yooka-Laylee oder Dragon Quest I & II dürften hingegen die ein oder andere Überraschung bereithalten. Sammler dürfen sich über die nachträgliche Handelsversion von Hotel Barcelona freuen, Indie-Fans kommen mit Absolum, Sweet Carole oder Mina the Hollower auf ihre Kosten.
Sony und Nintendo flankieren ihre potenziellen Top-Blockbuster mit Konsolen-Bundles. So gibt es zu Ghost of Yotei verschiedene Sondereditionen der PlayStation 5, während Nintendo ein Bundle der Switch 2 zu Pokémon-Legenden: Z-A anbietet, um im Weihnachtsgeschäft zu punkten. Jetzt aber: Welches sind eure Must-Have-Games im Oktober?!
Unsere Auswahl:
- Ghost of Yotei (PS5): 2. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Dualsense „Ghost of Yotei“ (PS5): 2. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Super Mario Galaxy (Switch): 2. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Digimon Story: Time Stranger (Multi): 3. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- 2XKO (PC): 7. Oktober (Early-Access)
- Lollipop Chainsaw RePOP (Switch, PS5): 8. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Blue Protocol: Star Resonance (Mobil, PC): 9. Oktober (Nur Download)
- Yooka-Replaylee (Multi): 9. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Bye Sweet Carole (Multi): 9. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Absolum (Multi): 9. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Ys vs. Trails in the Sky (Multi): 10. Oktober (Nur Download)
- Little Nightmares 3 (Multi): 10. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Pokémon-Legenden: Z-A: 16. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Lumo 2 (Multi): 17. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- KAKU: Ancient Seal (Xbox, PS5): 17. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- ILA: A Frosty Glide (Multi): 20. Oktober (Nur Download)
- Ninja Gaiden 4 (Multi): 21. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Double Dragon Revive (Multi): 23. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Tormented Souls 2 (Multi): 23. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Hotel Barcelona (Xbox, PS5): 24. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Simon the Sorcerer: Origin (Multi): 28. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Virtua Fighter 5 REVO (Xbox, PS5): 30. Oktober (Nur Download)
- Dragon Quest I & II HD-2D (Multi): 30. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Mortal Kombat: Legacy Kollektion (Multi): 30. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Harvest Moon: Home Sweet Home (Konsolen): 30. Oktober (Nur Download)
- Majogami (Switch): 30. Oktober (Nur Download)
- Monument Valley: The Trilogy (Multi): 30. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Mina the Hollower (Multi): 31. Oktober (Nur Download)
- Tales of Xillia Remastered (Multi): 31. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Turok Trilogy Bundle (Switch, PS5): 31. Oktober (bei Amazon bestellen*)
Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works
8 Kommentare
Ich bin gerade überrascht, dass Ghost of Yotei schon rauskommt xD Dachte irgendwie es käme im Februar/März haha
Bin aber mal gespannt, obs die Leute genauso begeistern kann, wie der Vorgänger, den ich noch immer nachholen muss^^
Ansonsten steht mein innerer Kampf vorm Höhepunkt bezüglich Pokemon Legenden ZA xD Siegt die Vernunft und ich storniere es doch noch, ums später für günstig zu holen? Oder siegt die Ungeduld es trotz Allem direkt Day 1 loszuspielen? ... Ich weiß es noch immer nicht. Das ändert sich täglich xD
Also je nachdem, wirds das bei mir diesen Monat... oder eben nicht^^
Ansonsten:
-Simon the Sorcerer: Origin
Oha da gibts sogar ne normale physische Version zu? Irgendwie ging ich von Digital aus. Umso besser! Damit landet es noch weiter oben auf meiner Liste und wird gegebenenfalls bei meiner nächsten Sammelbestellung mitbestellt! Allerdings weiß ich noch nicht, wann die kommen wird^^
-Asterix & Obelix: Mission Babylon
Der neuer Asterix Ableger kommt ja auch schon diesen Monat raus! Da werde ich sicherlich früher oder später auch zugreifen. Ich muss nur endlich mal die XXL Reihe nachholen. ich war schon öfters kurz davor damit loszulegen aber dann kam doch irgendwas anderes dazwischen Ich denke ich versuche mir das für nächstes Jahr mal richtig vorzunehmen. Mission Babylon wird im nächstes Jahr dann vielleicht auch schon irgendwann in meinen Besitz wandern. Microids Spiele mag ich ja prinzipiell immer recht gerne, auch wenn die nie ihr ganzen Potenzial aufgrund von zu kleinem Budget entfalten und ab und an auch einen Reinfall dabei ist, wie Slap them All 2 oder das katastrophale XIII Remake (was mich noch immer schmerzt xD)^^
-Mortal Kombat: Legacy Kollektion
Landet definitiv auf meine Wunschliste. Ich habe es aber nicht eilig damit, dazu bin ich zu wenig bei Mortal Kombat drin und würde das Ganze mehr aus Neugierde holen. (Auch wenn ich die alten Teilen gar nicht sooo ansprechend finde und verstehe, warum die Reihe damals immer an mir vorbei ging^^)
Unsicher bin ich mir noch bei:
-Double Dragon Revive
Finde es cool, dass es kommt und an sich siehts auch ganz cool aus aber ich weiß einfach nicht, ob ich das wirklich spielen muss. Habe aber eh noch genug Spiele über in dem Genre und die hätten eh Vorrang. Das würde aber wohl noch dauern, bisich die alle Mal nachgeholt habe. Und dann gäbe es auch noch einige weitere auf meiner Wunschliste, die ebenfalls noch Vorrang hätten... Hmm... nun wird mir gerade klar, dass das wohl eher nix werden wird bei mir mit Double Dragon Revive xD Aber ich packe es dennoch auf meine Merkliste. Man weiß ja nie^^
Auch wird Harvest Moon: Home Sweet Home
irgendwie immer interessanter, je mehr ich dazu sehe. Eigentlich hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, da ich bei der heutigen gigantischen Farm Sim Auswahl extrem selektiv wurde. Und die Harvest Moon Reihe seit einigen mehreren Jahre ja leider schon nicht mehr herausstechen kann. Aber als ich zuletzt auf Twitter Clips zum neuen Ableger sah, war ich überrascht, dass die Clips zum neuen Harvest Moon waren. Die sprachen mich schon an. Daher schaue ich da mal, sobald ich wieder was in der Richtung brauche, ob meine Wahl auf Home Sweet Home fallen wird.
Und das war es dann glaube ich für mich. Wobei ich meine, dass gegen Monatsende noch irgendein Indie rauskommt, worauf ich mich freue. Aber komme da gerade nicht drauf. Vielleicht war es auch einfach Simon the Sorcerer^^
Bei Mario Galaxy 2 war ich an sich am überlegen es auf die Wunschliste zu setzen, falls es mal auf 20€ oder weniger fallen sollte aber ich glaube ich hol mir da doch lieber das Original. Dank Wii U kann ich das dann auch einfach via Gamepad Screen spielen und dennoch die Bewegungssteuerung nutzen. Das klappte bei Mickey Epic ja auch besser als gedacht und klingt nach der besseren Alternative, als mir auf der Switch ein abzukrampfen bei der Handheld Steuerung^^
Und bei Ninja Gaiden 4 hoffe ich natürlich hier im Forum tolles Feedback zu lesen, sobald es raus ist! Da mir Teil 3 aktuell richtig gut gefällt, hoffe ich, dass Teil 4 gut ankommen wird. Selber spiele kann ichs ja nicht. Dachte eigentlich da käm auch noch ne PS4 Version aber das war wohl nur ein Wunschtraum
Und Mina the Hollower stand erst auf meiner Wunschliste, flog dann aufgrund der Demo wieder runter. Es spielte sich einfach nicht so gut, fand ich bzw. das Spielgefühl war nicht meins^^
Nach dem extrem vollen September ist es jetzt wirklich schön zu wissen, dass es im Oktober... genauso brutal weitergeht, was passiert hier, ich kann das alles nicht mehr!
Der ganz große Titel für mich wird natürlich Ninja Gaiden 4! Das könnte ein Actiontrip allererster Güte werden, endlich die Rückkehr des Character Action Genres, dass ich mir so sehr herbei gesehnt hab. Lost Soul Aside war echt gut, aber nur der Appetitanreger! Jetzt kommt die Hauptmahlzeit!
Nur Koei Tecmos miese DLC-Praktiken nerven mal wieder. Ryu nur auf sein Drachenschwert beschränken und dann zusätzliche Waffen als DLC anbieten? Geht gar nicht! Aber was soll ich machen, ich liebe diese Reihe zu sehr...
Ebenfalls ein Day One - Kauf wird Tormented Souls 2. Der erste Teil war fantastisch und wenn die Demo ein Indikator ist wird auch der zweite Teil dem Ganzen nicht hinterher hinken.
Little Nightmares 3 wäre ein Day-One-Kauf, wenn man lokalen Koop anbieten würde. Wäre cool, das mit meinem besten Freund auf einer Couch zu spielen. So werde ich aber vermutlich noch etwas warten.
Die Demo von Mina the Hollower hat mich zwar nicht so ganz überzeugt, holen werde ich mir das Spiel aber wohl trotzdem. Shovel Knight ist für mich so ein toller Plattformer, ich bin mir sicher, dass ich mit dem Spiel über kurz oder lang warm werde!
Und ja... auch Mario Galaxy 1 und 2 werde ich mir wohl holen. Vielleicht auch nicht Day One, aber... definitiv noch dieses Jahr. Ja, ich weiß, zu teuer (wobei längst nicht Nintendos unverschämtester Rerelease und für mich auch nicht so dreist wie Metel Gear Solid Delta), aber ich liebe diesse Spiele zu sehr. Ich kann und darf sie nicht auslassen! Und nein, ich habe keine Lust, drölfzig Konsolen an meinen Fernseher anzuschließen, um alles zocken zu können, was ich hab, danke schön!
Schließlich aber nicht zuletzt, Psycakes Geheimtipp: Silly Polly Beast ist ein narrativ getriebener Shooter, der gerne mal mit seiner Perspektive spielt. Manchmal ist es ein Sidescroller, manchmal ein Top Down - Shooter. Ich finde, das Spiel hat verdammt viel Style und gibt mir sogar gewisse Suda 51 - Vibes - sogar mehr als Hotel Barcelona. Bislang ist der Termin für irgendwann Oktober festgelegt und kommt für PC sowie Playstation 4, 5, Xbox One und Xbox Series.
nach den letzten Monaten ist glücklicherweise diesen Monat etwas Durchatmen angesagt, bloß mit dem Tales of Xillia Remaster xD
PS: achja und Dragon Quest I+2 HD Remaster völlig überlesen
Mein einziges Must-have ist Digimon Time Stranger, das ich kaufe, sobald ich mit Silent Hill f durch bin.
Ghost of Yotei interessiert mich vom Setting, aber ich bin kein Freund von Open World-Spielen, da ich da immer abgelenkt werde und verloren gehe. Beim neuen Pokemon warte ich mal auf Bewertungen.
Darüberhinaus bin ich noch am Überlegen, ob ich mir Full Metal Schoolgirl importiere.
Ghost of Yotei habe ich nun doch vorbestellt, da viele es als eigenständig genug gegenüber Ghost of Tsushima ist, und sogar Leute, die Tsushima abgebrochen haben (gehöre auch dazu), von Yotei wesentlich mehr angetan waren.
Digimon Story: Time Stranger hatte ich nach dem Spielen der Demo auch vorbestellt, da mir diese sehr gefallen hat.
Tales of Xillia Remastered werde ich mir später auf jeden Fall auch holen, da hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es schon Ende des Monats erscheint 😅