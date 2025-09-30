Dragon Quest I & II HD-2D führt auf dem Meeresgrund neue Storys, Charaktere und Monster ein

Die „Dragon Quest“-Welt spricht derzeit über die Neuauflage von Dragon Quest VII, aber zunächst stehen nach dem HD-2D-Remake des dritten Teils die Überarbeitungen der ersten beiden Spiele auf dem Plan.

Mit einem neuen Trailer stellt euch Square Enix die Neuerungen der Remakes vor. Und damit sind keineswegs nur visuelle Verbesserungen und kleine „Quality of Life“-Features gemeint. Es gibt auch brandneue Inhalte. Dragon Quest I wurde um neue Charaktere, zusätzliche Dungeons und eine komplexere Geschichte erweitert.

Eine der größten Neuerungen von Dragon Quest II sind die Tiefen des Ozeans. Die könnt ihr ab sofort nämlich erkunden und dort eine Welt voller spannender Begegnungen vorfinden. Mit Verlauf der Geschichte könnt ihr mit einem Schiff reisen und dabei auch Orte unter Wasser finden.

Ihr könnt Merona finden, die Stadt der Meeresbewohner. Aber auch gefährliche Verliese. Eine Begegnung mit zwei Meerjungfrauen löst verschiedene Entwicklungen in der Geschichte aus, wie Square Enix erklärt. Mit Mariella, einer von Hargons Generälen, erwartet euch außerdem ein mächtiger Boss.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober für Switch und Switch 2, PS5, Xbox Series und PCs. Falls ihr euch die „alte“ Switch-Version kaufen* wollt, weil die „Switch 2“-Version nur eine „Game Key Card“ ist, dann seid gewarnt: Ein digitales Upgrade auf die „Switch 2“ ist nicht geplant.

Trailer zu neuen Inhalten:

TGS-Gameplay:

