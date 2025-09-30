Neues Update wirbelt dunkle Fluten auf: Wuthering Waves erhält mit 2.7 viele Neuerungen

In weniger als zwei Wochen ist es so weit: Am 9. Oktober erscheint die Version 2.7 von Wuthering Waves mit dem Titel „Morgengrauen über der Dunklen Flut“ und bringt einige Neuerungen. Kuro Games erweitert das Open-World-RPG um zwei neue Hauptquests, kleinere Gebietserweiterungen, mehrere Echoes und die Nachgeschichte „Ein Fremder in einem fremden Land“.

Neben den zu erwartenden Änderungen und neuen Inhalten gibt es weitere Verbesserungen im Gameplay und Komfortfeatures. So wird das „Resonator Ascension Planner“-Feature vorgestellt, mit dem Fans ihren Fortschritt individueller planen können. Die neue „Journey Log“-Funktion ermöglicht einen besseren Überblick über alle Quests und Story-Abschnitte.

Weitere Optimierungen

Außerdem wird das Menü für Events optimiert und übersichtlicher gestaltet – ständige, zeitlich begrenzte und wiederkehrende Events sind nun besser auffindbar und leichter zu trennen. Neu ist zudem die Gegner-Galerie, in der besiegte Feinde mit detaillierten Informationen gelistet werden. Nach Abschluss der Hauptquests schalten Spieler das Terminal „Daylight Flintstone“ frei und können künftig zwischen Terminals wechseln.

Natürlich dürfen neue Charaktere und Waffen nicht fehlen – das Update bietet mit Galbrena und Qiuyuan zwei neue Resonatoren, die in verschiedenen Banner-Phasen verfügbar sind. Beliebte Charaktere aus früheren Patches, darunter Lupa und Zani, kehren als Reruns zurück. Als Waffen werden Lux & Umbra sowie Emerald Sentence eingeführt.

Das Update bringt zudem neue Interaktionsmöglichkeiten in der Umgebung sowie Grafikoptionen wie den „Global Filter“ und die „Eye Comfort“-Einstellung, wodurch sich Helligkeit und Farbtemperatur individuell anpassen lassen. Neue Herausforderungen (z. B. das Hologramm „Lioness of Glory“) und zahlreiche kleine Nebenevents – von Kampf über Plattform bis Fotografie – gibt es ebenso. Eine besondere Kollaboration zwischen Wuthering Waves und MOONDROP ist ebenfalls angekündigt und erweitert das Spiel nächsten Monat um zusätzliche Inhalte.

Wuthering Waves 3.0 rückt näher

Patch 2.7 von Wuthering Waves läutet das Finale des aktuellen Story-Kapitels „Rinascita“ ein und dient als Vorbereitung bzw. Übergang zu Version 3.0, für die ein größerer Umbruch in der Hauptstory erwartet wird. Die Story-Entwicklungen, das Ende von Leviathan und die Auflösung vieler Handlungsstränge aus 2.0 bis 2.7 sind direkt mit dem Story-Neustart und neuen Regionen in 3.0 verknüpft. Wann Wuthering Waves 3.0 erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Wuthering Waves ist für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte verfügbar.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Game8, Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games