Neue Hintergründe und Gameplay-Details zu Vi-O-La aus Metroid Prime 4: Beyond

Während der letzten Nintendo Direct enthüllte Nintendo zu Metroid Prime 4: Beyond, dass es Motorrad-Gameplay mit dem sogenannten Vi-O-La-Mechanismus geben wird. Das Gefährt bekommt sogar eine eigene amiibo-Figur* spendiert. Das Gezeigte rief aber etwas gemischte Reaktionen bei Fans hervor.

Inzwischen gibt es weitere Hintergründe und Details, die erklären, wie das Vi-O-La zur Fortbewegung und Erkundung der Umgebung verwendet werden kann. Bereits im Trailer wurde gezeigt, dass Samus ein Motorrad namens Vi-O-La fährt, das mit hoch entwickelten Funktionen ausgestattet ist.

Dieses Fahrzeug wurde von den Lamorn erfunden, einer außerirdischen Spezies, die einst auf dem Planeten Viewros existierte. Das Fahren der Vi-O-La ermöglicht schnelle Reisen über die weiten Ebenen des unbekannten Planeten. Zusätzlich kann Samus während der Fahrt spezielle Aktionen einsetzen, um Gegner zu bekämpfen und Erze auf der Oberfläche zu zerstören, was die Erkundung unentdeckter Gebiete erleichtert.

Dazu gehören etwa der Boost, der auch Gegner zurückstößt oder Erze zerschmettert, der Power Slide, bei dem die Vi-O-La während eines Boosts seitlich gleitet sowie das Projektil, das Ziele verfolgt, bis zu fünf Gegner gleichzeitig anvisiert und angreift und anschließend wie ein Bumerang zurückkehrt. Außerdem kann die Vi-O-La, wie Fahrzeuge in vielen anderen Videospielen auch, jederzeit gerufen werden.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2025 nach langer Entwicklungszeit und Ankündigung auf der E3 2017 für Nintendo Switch 2 und Switch. Im Falle einer Vorbestellung von Metroid Prime 4: Beyond im Nintendo Store* erhaltet ihr eine kostenlose Dreingabe in Form eines Schlüsselanhängers zum Preis von 69,99 Euro. Wer noch ein paar Euro drauflegt, bekommt das Power-Set* zu 76,99 Euro.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios