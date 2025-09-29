Neues Cozy-Game erscheint in Kürze und hier trifft PowerWash auf ASMR und eine emotionale Story

Publisher Toge Productions und die Entwickler von 5minlab haben uns mit einem neuen Trailer für ihr neues Cozy-Game beglückt. Die Beschreibung erinnert an eine Mischung aus Gone Home und Unpacking. Allerhand PowerWash ist auch dabei.

Im Cozy-Cleaning-Spiel Undusted: Letters from the Past kehren wir mit Adora in das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Mutter zurück. Dort entstauben und begutachten wir alle möglichen Dinge, die uns in Form von Erinnerungen die Geschichte von Adora und ihrer Mutter erzählen.

Emotionale Story und ASMR

Das Spiel ist angekündigt als eine emotionale Erkundungstour einer komplexen Mutter-Tochter-Beziehung. Das schrittweise Reinigen der Habseligkeiten ihrer Mutter bringt Erinnerungen zurück und erzählt so die Geschichte. Mit Putzgeräuschen unterlegt, soll das Reinigen den ASMR-Nerv der Spielenden kitzeln.

Im neuen Trailer sehen wir auch den wunderschönen, Cozy-Artstyle des Spiels und hören den beruhigenden Soundtrack. Die Kombi hört sich auf jeden Fall extrem entspannend an! Undusted: Letters from the Past erscheint am 13. Oktober 2025 für PCs via Steam, dicht gefolgt von der Erscheinung auf Nintendo Switch am 16. Oktober.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Undusted: Letters from the Past, Toge Productions, 5minlab