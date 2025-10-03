Das große Finale: Neuer „My Hero Academia“-Ableger erhält einen konkreten Termin

Bandai Namco hat mit My Hero Academia: All’s Justice einen konkreten Termin verpasst. Das neue 3D-Arena-Kampfspiel, das auf dem gleichnamigen Anime-Phänomen basiert, erscheint demnach am 6. Februar 2025 für PS5, Xbox Series sowie PCs.

Der Titel lässt Fans den Höhepunkt des finalen Story-Arcs erleben und bringt einen umfangreichen Story-Modus mit neuen Zwischensequenzen sowie actionreiche PvP-Kämpfe, in denen Helden und Schurken in ihren ultimativen Formen gegeneinander antreten.

In den Kämpfen treten bis zu drei gegen drei SpielerInnen in Tag-Team-Duellen an. Zur Verfügung steht dabei das bislang größte Roster der Seriengeschichte, inklusive Helden und Schurken in ihren finalen, entfesselten Formen. Jeder Charakter bringt individuelle Quirks mit. Herzstück ist das sogenannte Rising-System, mit dem die maximale Kraft der Charaktere entfesselt und ihre Leistung spürbar gesteigert werden kann.

Neben dem Story-Modus, der die Ereignisse der finalen Schlacht sowohl aus der Sicht der Helden als auch der Schurken erzählt und in der legendären Konfrontation zwischen One For All und All For One gipfelt, gibt es auch zusätzliche Szenarien. Ein neuer Trailer stellt euch einige Inhalte vor. Wir haben All’s Justice übrigens auch schon angespielt, unseren Bericht dazu lest ihr hier.

Bildmaterial: My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco, Byking