Tales of Remaster: Producer gibt Einblicke in die „peinlichen“ Hintergründe der Auswahl

Mit Tales of Xillia Remastered kennen wir endlich das nächste „Tales of“-Remaster. Mit der Auswahl der Spiele für das Tales of Remastered Project sind nicht alle Fans einverstanden, besonders in Japan gibt es Kritik. Vielleicht widmete Producer Yusuke Tomizawa bei einem Panel auf der Tokyo Game Show auch deshalb dem Thema.

Tomizawa sprach dabei über die Hintergründe der Auswahl der Spiele. Das Remastered-Projekt wurde mit Tales of Graces f Remastered gestartet. Danach folgte die Ankündigung von Tales of Xillia Remastered. Viele Fans wünschen sich vor allem, dass sich Bandai Namco eher den viel älteren Teilen der Serie widmen würde. Laut Tomizawa gibt es vor allem technische Gründe für die Auswahl.

„Zunächst müssen wir herausfinden, wo sich der Quellcode befindet und wer ihn verwaltet. Es ist etwas peinlich, aber da im Laufe der Jahre mehrere verschiedene Entwicklungsstudios an der Serie gearbeitet haben, müssen wir zuerst die Originaldaten finden. Und wenn wir sie finden, können sie voller Lücken sein, deren Analyse Monate in Anspruch nehmen kann“, räumt Tomizawa ein.

Das kennt man von anderen Studios …

Durchaus ein Hinderungs- und Verzögerungsgrund, den wir auch von anderen Studios und Serien kennen. Um zu vermeiden, dass bestimmte Projekte zu lange blockiert werden, arbeitet das Team deshalb inzwischen an mehreren Remastern parallel. Je nachdem, wie aufwendig die Rekonstruktion ist, würde dann entschieden, welche Spiele priorisiert erscheinen können.

Tomizawa ist sich bewusst, dass die gewählte Vorgehensweise bei manchen Fans Fragen aufwirft. Er betonte aber, dass es sein oberstes Ziel sei, die frühen Titel so schnell wie möglich zurückzubringen. Geschwindigkeit und Menge hätten dabei Vorrang vor einer strikten Chronologie.

Doch es ist nicht nur die Auswahl. Auch die Art und Weise, wie mit der Ankündigung des neuen Remasters umgegangen wurde, zeigen sich japanische Fans verärgert. Tales of Xillia Remastered* erscheint gemeinsam mit Dragon Quest I & II Remake und dürfte damit vor allem in Japan mächtig im Schatten von Square Enix‘ ikonischer Marke stehen.

