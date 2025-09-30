Tales of Remaster: Producer gibt Einblicke in die „peinlichen“ Hintergründe der Auswahl

Mit Tales of Xillia Remastered kennen wir endlich das nächste „Tales of“-Remaster. Mit der Auswahl der Spiele für das Tales of Remastered Project sind nicht alle Fans einverstanden, besonders in Japan gibt es Kritik. Vielleicht widmete Producer Yusuke Tomizawa bei einem Panel auf der Tokyo Game Show auch deshalb dem Thema.
Tomizawa sprach dabei über die Hintergründe der Auswahl der Spiele. Das Remastered-Projekt wurde mit Tales of Graces f Remastered gestartet. Danach folgte die Ankündigung von Tales of Xillia Remastered. Viele Fans wünschen sich vor allem, dass sich Bandai Namco eher den viel älteren Teilen der Serie widmen würde. Laut Tomizawa gibt es vor allem technische Gründe für die Auswahl.
„Zunächst müssen wir herausfinden, wo sich der Quellcode befindet und wer ihn verwaltet. Es ist etwas peinlich, aber da im Laufe der Jahre mehrere verschiedene Entwicklungsstudios an der Serie gearbeitet haben, müssen wir zuerst die Originaldaten finden. Und wenn wir sie finden, können sie voller Lücken sein, deren Analyse Monate in Anspruch nehmen kann“, räumt Tomizawa ein.
Das kennt man von anderen Studios …
Durchaus ein Hinderungs- und Verzögerungsgrund, den wir auch von anderen Studios und Serien kennen. Um zu vermeiden, dass bestimmte Projekte zu lange blockiert werden, arbeitet das Team deshalb inzwischen an mehreren Remastern parallel. Je nachdem, wie aufwendig die Rekonstruktion ist, würde dann entschieden, welche Spiele priorisiert erscheinen können.
Tomizawa ist sich bewusst, dass die gewählte Vorgehensweise bei manchen Fans Fragen aufwirft. Er betonte aber, dass es sein oberstes Ziel sei, die frühen Titel so schnell wie möglich zurückzubringen. Geschwindigkeit und Menge hätten dabei Vorrang vor einer strikten Chronologie.
Doch es ist nicht nur die Auswahl. Auch die Art und Weise, wie mit der Ankündigung des neuen Remasters umgegangen wurde, zeigen sich japanische Fans verärgert. Tales of Xillia Remastered* erscheint gemeinsam mit Dragon Quest I & II Remake und dürfte damit vor allem in Japan mächtig im Schatten von Square Enix‘ ikonischer Marke stehen.
Na immerhin gesteht man sich hier eigene Fehler der Vergangenheit ein. Da ist es nun auch nochmal nachvollziehbarer, warum es so enttäuschend bisher ist, welche Ableger man remastered. Dass man auch von denen welche in Arbeit zu haben scheint, die weniger einfach zu entwickeln sind, ist ja schonmal etwas beruhigend.
Also es wäre mir neu, wenn sich selber den schwarzen Peter zuschieben als "Ausrede" dient^^
Das Ding ist ja, diese anderen Möglichkeiten Remaster ohne den Quellcode zu machen werden ja nur gemacht, wenn es wirklich keinen Quellcode mehr gibt und der auch nicht ausfindig gemacht werden kann. Keiner der bei klarem Verstand ist, würde zuerst auf diese Methoden zurückgreifen, bevor man versucht den Quellcode doch nochmal ranzukriegen. Die Quellcodes scheinen ja weiterhin zu existieren. Die Frage ist nur wo sie sind und wie unvollständig die sind. Ist doch ziemlich logisch, dass man erstmal diesen Weg geht dann, da es sich mit dem Quellcode eben besser arbeiten lässt und man auch mehr machen kann.
Nur, weil es andere Entwickler so oder so machen, heißt es aber nicht, dass das auch der beste Weg ist, den nun jeder direkt als erstes gehen muss. Zumal dies ebenfalls nichts an der aktuellen Situation ändern würde, weil die Entwicklungszeit so ebenfalls erheblich länger sein dürfte^^
Egal, wie sies nun machen. Es wird Zeit in Anspruch nehmen, egal wie ungeduldig einige sind. Genauso, wie der neue Ableger auch noch Zeit in Anspruch nehmen wird, weil man dafür ja anscheinend die neue Engine nutzen wird. Es gibt eben Dinge, die lassen sich nicht beschleunigen.
Das einzige was die machen könnte, wäre auf jeden Fall an ihrer Kommunikation zu feilen... Diese Erklärung hier mit den Quellcodes kommt auch viel zu spät...
Nope. Das scheiterte aufgrund der inkompetenten Marktanalyse Abteilung bei Bandai. Die haben das ganze abgesägt. -,- Das hatte Harada ja mal erzählt.
Also, wenn ich mal Yusuke Tomizawa ein Rat geben könnte, wäre das er weniger an Remasters denken soll außer es handelt sich um einen der alten Haupttitel wie Destiny oder Rebirth und sollte mehr Energie und Ressourcen auf einen neuen Serienteil konzentrieren ich hatte meine letzte Hoffnung noch deswegen, in die Tokyo Game Show gesetzt, das man dort noch auf einen überraschungs Trailer oder einem Hinweis auf einem neuen Hauptteil bekommen wurden aber leider Nein ah da Wünsche ich mir das Hideo Baba zurückkommen sollte und wieder der Chef von dem Verein wird denn ich bin mir sicher es könnte nur wieder besser werden
Wie war das nochmal? Es bestünde angeblich zu wenig Interesse und deswegen scheine eine Neuauflage von Xenosaga sich nicht zu lohnen? In anbetracht dessen, dass selbst Baten Kaitos ein Remaster bekommen hat ist das nochmal unglaubwürdiger als es ohnehin schon war òÔ
Würfe ich auch sagen. Wenn außer Ports von bereits gut verfügbaren Tales-Episoden aufgrund der branchenüblichen Quellcode-Schlampereien vergangener Tage keine Neuauflagen möglich sind, sollen sie einfach ihre Kräfte für den nächsten Hauptteil bündeln - und das bitteschön ein bisschen zügig, schließlich hat sich der Release von Arise im September bereits zum vierten Mal gejährt.
Naja… tut er ja nur bedingt. Er sagt halt nur: „Uhh ja… wir wissen jetzt garnicht mehr so genau aber dadurch ist es halt kompliziert und so, bitte habt deshalb Verständnis und ganz viel Liebe für uns übrig.“ Aber tatsächlich stecken eher sehr einfach gestrickte wirtschaftliche Bedürfnisse dahinter.
Ist halt Ablenkung. Das eigentliche Problem würde für Aufschrei sorgen, also servieren wir ein anderes Problem, wofür die Leute Verständnis zeigen können/sollen.