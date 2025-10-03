Exklusives Merch für eure Trophäen: Neues Prämienprogramm von PlayStation eingeführt

Bis dato streichelten erkämpfte Trophäen lediglich das Ego oder befriedigten den Sammelwahn. Ab sofort profitieren TrophäenjägerInnen aber der Möglichkeit, exklusive Prämien erwerben zu können. Nach dem digitalen „Stars“-Programm, hat PlayStation ein neues Prämienprogramm vorgestellt.
Ab sofort erhalten bestimmte Prestigespiele eigene Merchandise-Shops, mit denen SpielerInnen ihr PlayStation Network-Konto verknüpfen können. Für bestimmte verdiente Trophäen könnt ihr dann bestimmte Merchandise-Artikel bestellen – diese sind allerdings weiterhin kostenpflichtig.
Den Anfang des neuen Systems macht Ghost of Tsushima: SpielerInnen, die die Hauptstory durchgespielt haben, können im neuen Ghost Rewards Shop ein T-Shirt bestellen, während SpielerInnen, die die Platin-Trophäe erspielt haben, zusätzlich einen Pin im Stil der Trophäe erhalten können.
Geld braucht ihr allerdings – wie gesagt – trotzdem: Der Pin kostet 28 Euro, das T-Shirt schlägt mit 33 Euro zu Buche, jeweils zzgl. Versand. Die „Ghost of Tsushima“-Prämien müssen bis zum 31. Dezember 2025 verdient werden, damit ihr Zugang zu den Artikeln erhaltet. Eine Bestellung muss dann bis zum 31. Januar 2026 erfolgen.
Weitere Spiele dürften voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt in das Prämienprogramm aufgenommen. Naheliegende Kandidaten dürften die großen First-Party-Marken sein: Horizon, God of War, The Last of Us, etc.
via GamesMarket, Bildmaterial: Sony PlayStation
6 Kommentare
Wieder eine Idee die nicht zu überbieten ist. Man spielt also damit man etwas kaufen darf. Ganz zu schweigen davon dass so ein T-Shirt von Ghost of Yotei bei amazon für 23€ zu haben ist.
Wow Sony, immer wenn man denkt ihr könnt nicht noch weltfremder und überheblicher werden, setzt ihr noch einen obendrauf. Und Nintendo wirft man Geldgier, Kundenfeindlichkeit und Arroganz vor. Ganz großes Kino.
Also nutzloser Cahsgrab, da hat Sony sich aber mühe gegeben die nutzlosesten Belohnungen sich auszudenken . Naja mir ist das eh egal, für mich sind und waren Trophäen eh immer nur eine spaßige extra Challenge die ich ab und zu mal gemacht habe wenn es mir spaß gemacht hat und mehr nicht. Solange sie das nicht ändern können die solchen ein Müll weiter anbieten, ich werde es einfach ignorieren.
Meine Überraschung, dass man den meines Erachtens seit Tag eins überflüssigen Achievement-Kram jetzt zu monetarisieren versucht, hält sich in Grenzen. Bin jetzt so alt, dass ich auch mal sagen darf: "zu meiner Zeit" gab es so etwas wie Trophäen nicht - und die Momente, in denen ich bedaure, dass das heute anders ist, häufen sich.
Ja gut Nintendo ist nochmal eine ganz andere Hausnummer denn bei denen wird man nicht nur für solchen nutzlosen Kram zur Kasse gebeten sondern allgemein für alles.