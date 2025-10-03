Exklusives Merch für eure Trophäen: Neues Prämienprogramm von PlayStation eingeführt

Bis dato streichelten erkämpfte Trophäen lediglich das Ego oder befriedigten den Sammelwahn. Ab sofort profitieren TrophäenjägerInnen aber der Möglichkeit, exklusive Prämien erwerben zu können. Nach dem digitalen „Stars“-Programm, hat PlayStation ein neues Prämienprogramm vorgestellt.

Ab sofort erhalten bestimmte Prestigespiele eigene Merchandise-Shops, mit denen SpielerInnen ihr PlayStation Network-Konto verknüpfen können. Für bestimmte verdiente Trophäen könnt ihr dann bestimmte Merchandise-Artikel bestellen – diese sind allerdings weiterhin kostenpflichtig.

Den Anfang des neuen Systems macht Ghost of Tsushima: SpielerInnen, die die Hauptstory durchgespielt haben, können im neuen Ghost Rewards Shop ein T-Shirt bestellen, während SpielerInnen, die die Platin-Trophäe erspielt haben, zusätzlich einen Pin im Stil der Trophäe erhalten können.

Geld braucht ihr allerdings – wie gesagt – trotzdem: Der Pin kostet 28 Euro, das T-Shirt schlägt mit 33 Euro zu Buche, jeweils zzgl. Versand. Die „Ghost of Tsushima“-Prämien müssen bis zum 31. Dezember 2025 verdient werden, damit ihr Zugang zu den Artikeln erhaltet. Eine Bestellung muss dann bis zum 31. Januar 2026 erfolgen.

Weitere Spiele dürften voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt in das Prämienprogramm aufgenommen. Naheliegende Kandidaten dürften die großen First-Party-Marken sein: Horizon, God of War, The Last of Us, etc.

via GamesMarket, Bildmaterial: Sony PlayStation