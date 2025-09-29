Fans des Square-Klassikers Parasite Eve sind wegen diesem Sci-Fi-Horror-RPG aus dem Häuschen

IceSitruuna, das Studio hinter Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune, hat mit Parasite Mutant ein neues RPG angekündigt. Und das macht heute vor allem die ganz große Runde, weil Parasite Mutant offenkundig viel Inspiration aus dem Square-Enix-Klassiker Parasite Eve zieht.

Das RPG mit Science-Fiction-Setting und Horror-Elementen erscheint 2026 für PlayStation 5 und PCs via Steam. Spielende übernehmen die Rolle der psionischen Agentin Nova, die in eine verlassene und abgeschottete Inselstadt entsandt wird. Dort lauern furchteinflößende Kreaturen, und schnell wird klar, dass die Ereignisse auf der Insel ihr Schicksal für immer verändern werden.

Das Kampfsystem von Parasite Mutant setzt auf Active Time Chains, eine Mischung aus dem bekannten Active-Time-Battle-Prinzip der späten 90er-Jahre und einem dreigliedrigen Kettensystem. Es gilt dabei, Aktionen richtig zu timen, um Energie zu sparen oder Kettenangriffe auszulösen.

Optisch setzt das Spiel auf einen semi-realistischen Anime-Stil, der mit modernen Rendering-Techniken für ein HD-Erlebnis sorgen soll. Retro-Filter und ein CRT-Filter sorgen für 90er-Atmosphäre. Spielende erforschen eine von Mutanten bevölkerte Umgebung, lösen Rätsel und versuchen, den verstörenden Geheimnissen dieser Welt auf den Grund zu gehen.

Es gibt ein klassisches Ausrüstungssystem, bei dem Module und Waffen angelegt und verstärkt werden können. Ein umfangreiches Kleidungssystem soll die Anpassung von Frisuren, Haarfarben und Outfits möglich machen. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im heutigen Trailer holen.

Wer oder was ist Parasite Eve?

Am 29. März 1998 feierte Parasite Eve sein Debüt. Das Spiel erhielt seinerzeit nur durchschnittliche Wertungen, aber fand viele Fans. In Europa war es eher ein Geheimtipp, was vor allem daran lag, dass es keine PAL-Version gab. Die Geschichte basiert auf dem Roman von Hideaki Sena und dreht sich um die Detektivin Aya Brea in New York.

Auch damals schon hatten die Entwickler dieses Spiels viel Erfahrung. Mit dem heutigen Wissen würde man sie vielleicht als Dreamteam bezeichnen. Producer war Hironobu Sakaguchi und Director Takashi Tokita (Chrono Trigger, Live A Live) während das Charakter-Design von Tetsuya Nomura beigesteuert wurde.

Um die Kämpfe kümmerte sich federführend Yoshihiko Maekawa, den man von Super Mario RPG kennt. Und die Musik stammt von Yoko Shimomura. Klar, dass sich Fans bei jeder Gelegenheit eine Neuauflage des Klassikers wünschen.

via Gematsu, Bildmaterial: Parasite Mutant, IceSitruuna