Switch 2 muss eine bessere Plattform für Drittanbieter werden, findet Analyst

Nintendo Switch 2 legte einen grandiosen Launch hin. Ein Branchenanalyst sieht trotzdem Probleme am Horizont – konkret im Kontext von Spielen von Third-Party-Anbietern. Obwohl die letzten und kommenden Wochen von diversen großen Portierungen begleitet werden – etwa Cyberpunk 2077, Borderlands 4 oder auch bald Resident Evil Requiem – äußert Kazunori Ito von Morningstar Bedenken, dass dieser Trend wieder einschlafen könnte.

Der Grund: Switch 2 sei für Drittanbieter einfach keine attraktive Plattform. Diese Bedenken teilte Ito gegenüber Bloomberg. Im entsprechenden Newsletter stellt Bloomberg fest, dass Spieleentwickler nicht den Boom erleben, den sie von der Einführung einer neuen Konsole erwarten würden, und Ito warnt, dass dies ein Vorzeichen für Nintendo selbst sei.

„Damit die Switch 2 langfristig erfolgreich ist, muss sie zu einer attraktiveren Plattform für externe Spieleentwickler werden. Daher halte ich dies für ein besorgniserregendes Zeichen“, so Ito. Wie viele andere Verbraucher ist auch Ito mit den vielen Key-Cards nicht zufrieden.

Er meint, sie vereinen die „Nachteile der physischen und digitalen Version“. Bloomberg zufolge hoffen Drittanbieter, dass Nintendo Cartridges mit weniger Speicherplatz herausbringt, damit weniger anspruchsvolle Spiele günstiger physisch erhältlich sind.

Apropos: Wir haben „FF VII Remake & Rebirth“-Director Naoki Hamaguchi zum Gespräch getroffen, der uns sowohl von der schwierigen Portierung von „Remake“ für Switch 2 erzählte als auch eine frische Perspektive auf das kontroverse Thema der Game-Key-Cards eröffnete.

via The Gamer, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft