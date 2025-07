Das war … Kalenderwoche 30/2025

Preisänderungen, Probleme, umstrittene Aussagen und Gerüchte um Neuauflagen füllten das momentane Sommerloch ganz gut. Immerhin gab es mit der Pokémon Presents auch noch konkrete Ankündigungen! Nach allen weiteren Videos der Woche findet ihr zum Schluss auch noch gleich vier neue Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei den angekündigten Preisen von 80 Dollar für neue Spiele machte Microsoft einen Rückzieher. Beginnend mit The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series, PC) gelten nach wie vor 70 Dollar.

Mit einigen technischen Problemen hat Wuchang: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series, PC) noch zu kämpfen. Das führt aktuell zu negativen Reaktionen und frustrierten Fans. Wenig erfolgreich war Blades of Fire (PS5, Xbox Series, PC), es führte zu einem Millionenverlust. Offenbar konnte das neue Projekt von MercurySteam nicht überzeugen.

Während wir noch nichts vom neuen Lollipop Chainsaw gesehen haben, sorgt Dragami Games bereits mit einer kontroversen Aussage für Aufregung. Auch der Ubisoft-CEO, Yves Guillemot, stellte sich in den Gegenwind. So sollen Mikrotransaktionen den Spielspaß steigern.

Mit einem neuen Artwork in der Famitsu hielt Square Enix einmal mehr Final Fantasy IX im Gespräch. Der 25. Geburtstag wird tatsächlich auffällig ausgiebig gefeiert. Steht die Neuauflage wirklich bald an? Auch auf ein neues Fire Emblem gab es in diesen Tagen einen konkreten Hinweis.

Für konkrete Inhalte war dann die Pokémon Presents zuständig. Angekündigt und sogleich veröffentlicht wurde das Rätselspiel Pokémon Friends (Switch, Mobil). Auch die Stop-Motion-Serie Pokémon-Geschichten: Die Abenteuer von Lauchzelot und Pichu in Zusammenarbeit mit Aardman sahen wir erstmals. Ausführlich sahen wir zudem das Kampf-fokussierte Pokémon Champions (Switch, Mobil) und natürlich durfte auch ein Auftritt von Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) nicht fehlen. Neue Inhalte sind außerdem zu Pokémon GO (Mobil) (Link) und Pokémon Sleep (Mobil) (Link) unterwegs. Für den PokéPark Kanto müsstet ihr jedoch nach Japan reisen.

Gleich zu Beginn des nächsten Jahres bringt NIS America The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) in den Westen, womit der Calvard-Arc endet. Eine ausführliche Gameplay-Demonstration sahen wir zu Phantom Blade Zero (PS5, PC), nun können wir beurteilen, wie nahe das Spiel einem Soulslike kommt. Neue Guardians und Schauplätze zeigte Bandai Namco aus Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Im September folgt eine Demo zu Alabaster Dawn (PC), das Projekt stammt von den CrossCode-Machern. Um die Anpassungen ging es hingegen bei Starsand Island (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Viele neue Einblicke gab es zum kommenden Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil), beispielsweise zu den optischen Verbesserungen und dem Beta-Feedback.

Von einem deutschen Solo-Entwickler stammt Kibu (PC), in welchem ihr die Weisheit inmitten der Natur sucht. Das Action-RPG Goddess Order (Mobil) sticht durch die Pixel-Optik hervor. Zum Koop-RPG Cloudheim (PS5, Xbox Series, PC) stand vor wenigen Tagen eine Beta an. Einen Blick hinter die Kulissen gewährte uns Daemon X Machina: Titanic Scion (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Neu enthüllt wurde die Switch-2-Version von LoveR Kiss: Endless Memories (Switch, Switch 2, PC), der Titel kommt erstmals in den Westen. Bereits nächste Woche erscheint das Visual-Novel-RPG Noctuary auch für Konsolen.

Für Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) steht ein interessantes Update an, zudem gibt es für die ganze IP neue Verkaufszahlen. Ein erneuter Blick in Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) könnte sich mit den neuen Tekken-Inhalten lohnen. Dank neuer Inhalte erhielt Umamusume: Pretty Derby (PC, Mobil) nochmals einen ordentlichen Boost. In wenigen Tagen startet zudem die neue Saison für Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil). Auch die neue Erweiterung zu Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) steht an, hier stehen Lugia und Ho-Oh im Zentrum. Auch ein richtiges Kartenspiel ging in Japan an den Start, nämlich Pokémon Taruka.

Nun kommen wir noch zu den vier neuen Reviews der Woche von JPGAMES! Das neue Werk von Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach (PS5) (zum Testbericht), nimmt euch auf einen besonderen Trip mit und überzeugt mit seiner Atmosphäre. Im Vergleich zum ersten Teil gibt es nun auch mehr Action. Ein typisches Soulslike findet ihr in Wuchang: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Die schöne Spielwelt sticht besonders heraus, technisch gibt es jedoch Luft nach oben. Mit Shadow Labyrinth (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) wagt sich die Pac-Man-IP ins Metroidvania-Genre. Zum kleinen Preis gibt es viel Spielspaß, auch wenn nicht alles perfekt ist. Ebenfalls ein klassisches Soulslike ist Blades of Fire (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), hier kommt der Aspekt des Waffenschmiedens hinzu. Das kann auch lange, jedoch nicht durchgehend motivieren.