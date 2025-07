Lugia und Ho-Oh stehen im Fokus der neuen Erweiterung zu Pokémon-Pocket

Mit „Weisheit von Meer und Himmel“ erhält das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket in Kürze eine neue Erweiterung. Wie The Pokémon Company bekannt gegeben hat, wird die Erweiterung weltweit ab dem 30. Juli 2025 verfügbar sein.

Im Mittelpunkt stehen diesmal Pokémon aus der Johto-Region, darunter die Starter Endivie, Feurigel und Karnimani sowie die Legendären Pokémon Lugia und Ho-Oh. Eine für das kompetitive Spiel spannende Neuerung wird ebenfalls eingeführt.

Erstmals wird es Pokémon geben, die für eine Attacke keine Energiekarte benötigen. Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten im Kampf und wird sie nicht zuletzt spannender und ein wenig unvorhersehbarer machen.

Gleichzeitig werden mit dem Update am 30. Juli auch umfassende Änderungen an der Tauschfunktion in der App vorgenommen. Neu ist unter anderem eine Wunschliste, über die TrainerInnen ihre begehrten Karten mit anderen teilen können. Diese Liste bietet Platz für bis zu 20 Karten.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.