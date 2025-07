Neues „Lollipop Chainsaw“ irritiert mit Anti-DEI-Statement zur Ankündigung

Erst letzte Woche haben Dragami Games und das taiwanesische Unternehmen Nada Holdings die langfristige Partnerschaft bezüglich Lollipop Chainsaw bekannt gegeben. „Mehrere neue Projekte“ sollen sich demnach in Arbeit befinden. Jetzt konkretisierte Dragami Games diese Angaben – zur Freude der Juliet-Fans.

So befinden sich unter diesen Projekten ein neues Videospiel und eine Anime-Adaption. Natürlich hatten Fans auf das neue Spiel am allermeisten gehofft. Jetzt haben wir die Bestätigung dazu. In diesem Zusammenhang irritiert allerdings auch ein Statement in der Ankündigung.

„Dank der starken Partnerschaft zwischen Nada Holdings und Dragami Games ist die Entwicklung eines brandneuen ‚Lollipop Chainsaw‘-Titels bereits in vollem Gange, der den Charme des Originals bewahrt und weiter ausbaut“, heißt es in der Ankündigung.

Und weiter: „Mit dem festen Willen, den Geist des Originals zu wahren, sind wichtige Mitarbeiter, die bereits am vorherigen Titel mitgearbeitet haben, Teil des Entwicklungsteams. Das neue Projekt wird außerdem unter besonderer Berücksichtigung des Feedbacks der Fans entwickelt.“

Man fährt fort: „Wie das Original soll auch der neue Titel eine Welt voller schwarzem Humor erschaffen. Bei der Entwicklung wird darauf geachtet, dem unverwechselbaren Ton und Geist des Originals treu zu bleiben, ohne im Namen von DEI (Diversity, Equity und Inclusion) übermäßige kreative Einschränkungen vorzunehmen.“

Wen man mit dem ungefragten Anti-DEI-Statement anlocken will, ist fraglich. Der Kontext offenbart sich auf den ersten Blick jedenfalls nicht und neben ersten Medien zeigen sich auch viele Fans in sozialen Netzwerken und Foren leicht irritiert. Außerdem bezweifeln Fans, dass Serienschöpfer Suda 51 und der markante James Gunn involviert sind, wenngleich Dragami Games die Beteiligung „wichtiger Mitarbeiter“ verspricht. Wir werden sehen!

via Gematsu, Bildmaterial: Lollipop Chainsaw RePOP, Dragami Games