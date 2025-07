PokéPark Kanto sieht fantastisch aus, aber es gibt leider einen Haken

Schon 2023 (!) hat The Pokémon Company hat die Gründung von PokéPark Kanto LLC verkündet. Das Unternehmen sollte in Zusammenarbeit mit Yomiuri Shinbun im Freizeitpark Yomiuri Land entsprechende Pokémon-Attraktionen aufbauen.

Jetzt ist man bereit, dazu weitere Details zu nennen. Während der Pokémon Presents stellte man diese Pläne einem weltweiten Publikum vor, in der deutschen Pressemeldung findet PokéPark Kanto dann aber keine Erwähnung mehr. Wohl auch, weil der Park eben (zunächst) nur in Japan eröffnet.

PokéPark Kanto wird eine „dauerhafte Pokémon-Attraktion im Freien“ – eben ein PokéPark. Der Park entsteht auf etwa 26.000 Quadratmetern in Japans Freizeitpark Yomiuri Land. Junichi Masuda erklärt, man wolle einen Ort erschaffen, an dem Menschen und Pokémon zusammen Spaß haben können. Eine Welt, in der Pokémon wirklich existieren.

Der Park ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Pokémon findet man im Pokémon-Wald, während Sedge Town für Attraktionen und sicherlich auch für die Trainer-Verpflegung uzständig ist. Der Park soll die Idee davon, wie Pokémon leben und miteinander interagieren, erweitern.

Die große Eröffnung des PokéPark Kanto soll voraussichtlich Anfang 2026 stattfinden. Der Ticketverkauf beginnt voraussichtlich Ende 2025. Ob The Pokémon Company solche Attraktionen auch für den Rest der Welt vorsieht? Darauf können wir nur hoffen.

PokéPark Kanto im Video:

Bildmaterial: PokéPark Kanto, The Pokémon Company