Neverness to Everness wertet Beta-Feedback aus und macht einen Bug zum Feature

Der globale Beta-Test von Neverness to Everness ist vorbei und es gab viel Feedback von den Spielenden – viel Positives, aber auch einiges Negatives. Im Zuge dessen stellten die Macher zahlreiche weitere Optimierungen und Pläne vor.

Insbesondere die vorgestellten grafischen Verbesserungen sind noch nicht komplett abgeschlossen, es sollen noch weitere Verbesserungen am Design und den Details wie beispielsweise der Verbesserungen der Charakter-Shadings vorgenommen werden. Die Verbesserung der Charakterpräsentation, Animationen und des Kampferlebnisses sowie der Zwischensequenzen und Musik haben dabei Priorität.

Ein besonderes Detail in den Patch-Plänen: Aufgrund eines Bugs war es möglich, die Kamera mit etwas Aufwand in eine 1st-Person-Ansicht zu bringen und das Spiel so weiter zu spielen. Das Entwicklerteam nimmt diesen Bug und verwandelt ihn in ein Feature: In der finalen Version wird eine 1st-Person-Kamera integriert sein. Auch haben die Spielenden eine wichtige Funktion aus dem echten Leben vermisst: Die Fahrzeuge in Neverness to Everness werden in Zukunft hupen können.

Weiterhin wird sich der Texte, der Sprache und der Vertonung im Spiel angenommen. Diese werden nach dem Feedback der Fans verbessert. Auch die Steuerung ist noch nicht ganz ideal, hier wird eine benutzerdefinierte Tastenbelegung auf PCs und mit Controllern hinzugefügt. Für Mobilgeräte wird die Grafik weiter optimiert und verbessert. Wer den Launch von NTE nicht verpassen möchte, kann ich auf der offiziellen Webseite ab sofort vorregistrieren.

„Camera Bug“-Trailer:

Aktueller RTX-Trailer:

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio