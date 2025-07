Größtenteils negative Rezensionen: Spieler frustriert von neuem Soulslike-Hit

Kurz nach Veröffentlichung erreichte das Soulslike Wuchang: Fallen Feathers bereits einen Meilenstein in Form von 100.000 gleichzeitigen SpielerInnen auf Steam. Allerdings sah sich das chinesische Studio hinter dem Action-Rollenspiel auch flott mit diverser Kritik konfrontiert. Bei 14.000 Rezensionen auf Steam, sind die Reaktionen aktuell „größtenteils negativ“.

Woran liegts? Der Titel weise eine mangelhafte Performance auf und Fans haben Probleme mit dem Einlösen von Vorbestellerprämien. Außerdem wurde der Titel in einigen Regionen falsch bepreist. Diverse Gründe, die Fans dazu veranlassten, ihren Unmut laut zu machen. Nun äußerten sich Leenzee Games und Publisher 505 Games zur angespannten Lage.

Demnach sei ein Patch in Arbeit, der die Leistung des Spiels verbessern soll – wann es allerdings soweit ist, bleibt vorerst unklar. Dass einige SpielerInnen nicht auf ihre Prämien zugreifen können, sei laut Leenzee auf einen Fehler zurückzuführen, den man auch möglichst fix in Angriff nehmen möchte. Als Zeichen des guten Willens erhalten alle SpielerInnen, die das Spiel auf Steam gekauft haben, eine kostenlose digitale Kopie des Soundtracks des Spiels. Alle KäuferInnen der Deluxe Edition erhalten in einem zukünftigen Update zudem ein neues exklusives Kostüm. Dem Studio sei außerdem bewusst, dass der Titel in bestimmten Regionen einen falschen Preis hatte, und es arbeitet daran, dies zu korrigieren.

Wir empfinden Wuchang: Fallen Feathers zwar nicht als innovatives Soulslike, hatten aber trotzdem jede Menge Spaß. Hier geht es zum Test.

via GameRant, Bildmaterial: Wuchang: Fallen Feathers, 505 Games, Leenzee Games