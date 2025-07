Zwei neue Trailer führen euch in das sympathische Roguelite „Towa“ von Brownies ein

Towa and the Guardians of the Sacred Tree – wir bleiben am Ball. Das neue Spiel des japanischen Studios Brownies könnte sich als nischiger Geheimtipp entpuppen. Zwei neue Trailer bringen euch jetzt zwei weitere Charaktere und Shinju Village näher.

Nach der jungen Samurai-Kriegerin Rekka und dem humanoiden Koi-Fisch Nishiki lernen wir heute Origami und Shigin kennen. Wer das „Guardian Trailer 2“-Video an der richtigen Stelle pausiert, sieht auch schon die anderen sechs Charaktere mit Menübildern. Das zweite Video zeigt euch, was euch in Shinju Village erwartet.

„In diesem Roguelite-Abenteuer begibst du dich in ein weit entferntes, mystisches Reich, in dem sich uralte Mächte rühren und ungeahnte Gefahren drohen. Als Towa führst du die Hüter des heiligen Baumes an und schmiedest enge Beziehungen und mächtige Schwerter, um Magatsus Streitkräften das Handwerk zu legen und Shinjus Zukunft zu bestimmen“, führt Bandai Namco ein.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree bietet ein isometrisches 2D-Roguelite-Erlebnis mit handgezeichneten Charakteren, malerischen Umgebungen, einem einzigartigen Soundtrack und rasanten Kämpfen. Das Spiel wird am 19. September 2025 erscheinen. Für PS5 und Switch wird es eine physische Veröffentlichung geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Guardian Trailer 2:

Shinju Village:

Bildmaterial: Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Bandai Namco, Brownies