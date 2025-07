NIS America legt neuen Termin für The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon fest

Wenn ihr plant, mit Trails in the Sky 1st Chapter endlich in die 7,5 Millionen Mal verkaufte Trails-Reihe einzusteigen, dann herzlichen Glückwunsch und willkommen! Aber dann habt ihr auch noch einiges vor euch.

Fans der Serie freuen sich jetzt auf The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, das NIS America ursprünglich für eine Veröffentlichung im Herbst 2025 angekündigt hatte, das aber kürzlich auf 2026 verschoben wurde. Jetzt gibt es einen neuen, konkreten Termin.

Wie NIS America mitteilt, erscheint Trails beyond the Horizon jetzt am 15. Januar 2026 im Westen. Und zwar für PS4 und PS5, PCs, Switch und Switch 2. Die „Switch 2“-Version wurde vor wenigen Tagen erst enthüllt und NIS America hat hohe Erwartungen an sie. Seht unten einen neuen Trailer zur Ankündigung.

Es handelt sich bei Trails beyond the Horizon um das japanische The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, den dritten Teil der Calvard-Arc, die mit Trails through Daybreak und Daybreak II ihren Anfang nahm. Hier erfahrt ihr mehr zum Spiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, NIS America, Falcom