Im Test! Wuchang: Fallen Feathers ist ein Soulslike mit Fernost-Charme, das kaum aus der Reihe tanzt

Titel Wuchang: Fallen Feathers 24. Juli 2025 505 Games 24. Juli 2025 505 Games 24. Juli 2025 505 Games System PlayStation 5, Xbox Series, PC Getestet für PlayStation 5 Entwickler Leenzee Games Genres Soulslike Texte

Das nach wie vor immer noch extrem beliebte Soulslike-Genre, welches seinen Namen zum größten Teil den Urväter-Titeln aus dem Hause FromSoftware zu verdanken hat, geht mit Wuchang: Fallen Feathers in die nächste Runde.

Das vom chinesischen Entwickler Leenzee Games entwickelte und vom italienischen Publisher 505 Games vermarktete Action-Abenteuer basiert technisch auf der Unreal Engine 5 und wurde erstmals im Jahre 2021 offiziell mit einem Trailer angekündigt beziehungsweise der Öffentlichkeit gezeigt.

Nach relativ langer Wartezeit auf den Titel ist es am 24. Juli nun endlich so weit und das von vielen Fans des Genres langersehnte Soulslike-Abenteuer erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Ob der vielversprechende Titel aus dem Hause Leenzee Games halten kann, was uns die zahlreichen Trailer versprochen haben, erfahrt ihr natürlich wie immer in unserem ausführlichen Test. Eines kann man jedoch schon vorneweg sagen: Das wird kein leichtes Abenteuer.

Eine düstere Epoche und eine grausame Krankheit

Die Geschichte von Wuchang: Fallen Feathers spielt zur Zeit der späten Ming-Dynastie. Die Lande von Shu, die heutige Provinz Sichuan in China, wurden von einer mysteriösen und bedrohlichen Krankheit heimgesucht. Diese Krankheit wird „Federungskrankheit“ genannt und verwandelt einst gesunde Menschen in grässliche und unheimliche Kreaturen.

Diese Krankheit ist es auch, die die einst so fortschrittliche und zivilisierte Gesellschaft zusammenbrechen und das Land im Chaos versinken lässt. Die Story ist also in einer Art alternativem Universum angesiedelt und spinnt die Idee einer solchen Plage weiter.

Wir übernehmen die Rolle der jungen Kriegerin Bai Wuchang und machen uns nun auf, die Ursprünge dieser Krankheit zu finden und den Schrecken, der die einst so wundervolle Provinz Shu heimsuchte, auszurotten.

Knallhartes Gameplay mit nervenaufreibenden Bosskämpfen und altbekannten Formeln

»Wie es sich für ein ordentliches Soulslike gehört, liegt der Fokus von Wuchang: Fallen Feathers ganz klar auf der Erkundung der Spielwelt und den stets hektischen und fordernden Kämpfen.«

Wie es sich für ein ordentliches Soulslike gehört, liegt der Fokus von Wuchang: Fallen Feathers ganz klar auf der Erkundung der Spielwelt und den stets hektischen und fordernden Kämpfen. Mit allerlei Waffen, Rüstungen und Zaubermöglichkeiten setzt man sich gegen zahlreiche und äußerst fordernde Gegner zur Wehr. Die Entwickler von Leenzee Games bewegen sich hier allerdings nie weit weg von den altbekannten, aber durchaus bewährten Souls-Formeln.

Auch einen ausgewachsenen Skillbaum gibt es und natürlich darf auch die digitale Bestrafung in Form eines „Wahnsinn“-Barometers nicht fehlen. Stirbt man zu oft oder möchte man bestimmte Items erwerben, wächst dieses Barometer und stürzt unsere Heldin in eine Art Fluch-Zustand. Diesen Zustand kann man jedoch auch wieder verlassen, indem man eine mysteriöse Feder-Kreatur tötet. Eine interessante Idee, die am Ende jedoch leider auch hinter ihren Möglichkeiten bleibt.

Das Highlight von Wuchang: Fallen Feathers sind, wie auch bei vielen anderen Soulslikes, die nervenaufreibenden und stets fordernden Bosskämpfe. Diese beginnen zum Anfang des Abenteuers noch relativ zahm, werden im weiteren Spielverlauf aber immer härter und fordernder. Hier ist es also ratsam sich im Detail mit den vielen unterschiedlichen Items und Zaubern auseinanderzusetzen. Denn hier gibt es viel Verbesserungspotential und man kann sich den Spielablauf so deutlich vereinfachen und Frustmomente minimieren.

Einer der, zumindest in meinen Augen, wichtigsten Punkte bei einem Soulslike ist das Design der Gegner und Bosse. Diese wirken bei Wuchang: Fallen Feathers leider eher selten wirklich neuartig oder innovativ. Stattdessen verlässt man sich auf altbekannte Muster und so ist das Gegnerdesign am ehesten mit einem Sekiro vergleichbar, ohne jedoch auch nur ansatzweise an die Klasse des FromSoftware-Titels aus dem Jahre 2019 heranzureichen.

Schön gestaltete Spielwelt ist der Star der Show

Die, zumindest für meinen Geschmack, wirklich toll und ansehnlich gestaltete Spielwelt mit dem noch relativ unverbrauchten China-Setting ist wunderschön gestaltet und bietet unheimlich viele Ecken, die es zu entdecken gilt.

Speziell die stets unheimlich anmutende Atmosphäre macht wirklich Spaß und zieht den Spieler von Sekunde eins an in diese Spielwelt. Wo die typischen Souls-Formeln etwas angegraut und wenig innovativ wirken, ist es bei Wuchang: Fallen Feathers für mich vor allem die Spielwelt selbst, die mich überzeugen konnte und den Titel so zumindest spielwelttechnisch etwas vom Einheitsbrei der Soulslikes abhebt.

Technisch leider nicht die Krönung der Schöpfung

Vor allem technisch hat mich Wuchang: Fallen Feathers während der Testphase schon ein klein wenig schockiert. Nur selten habe ich so ein technisch unfertiges Spiel getestet, denn angefangen bei der Optik bis hin zu regelmäßigen Freezes und Tonaussetzern hatte ich so ziemlich jedes technische Problem, das man sich heutzutage bei einem Videospiel vorstellen kann.

Speziell der Umstand, dass der Titel im Performance-Modus unglaublich unscharf und unschön wird um am Ende die 60-Frames-Marke zu halten, hat mich von Sekunde eins an massiv gestört. Schaltet man in den Quality-Modus, wird das Bild zwar etwas schärfer, jedoch muss man dann auch mit mageren 30 Frames spielen. Die Entwickler von Leenzee Games haben jedoch, aus welchem Grund auch immer, einen Slider in den Grafikoptionen eingebaut, mit dem man den Schärfegrad nachträglich beeinflussen kann. Egal wie man es dreht, wendet und einstellt, der Titel sah während meiner Testsession immer verwaschen und unscharf aus.

Das bekommen sehr viele andere Spiele sehr viel besser hin und auch wenn der Titel wirklich nicht unansehnlich ausfällt, so fällt es mir dennoch schwer zu glauben, dass dies nicht technisch besser lösbar gewesen wäre und ein scharfes Bild mit flüssigen 60 Frames nicht möglich ist. Hier müssen die Entwickler definitiv noch per Patch nachbessern.

Immerhin werden die 60 Frames im Performance-Modus stets gehalten und so ist, auch wenn er nicht wirklich ansehnlich ist, zumindest ein reibungsloser und flüssiger Spielablauf möglich.

Fernöstliche Klänge verleihen dem Titel die nötige Atmosphäre

Der Soundtrack und auch die Soundeffekte wirken stets passend ausgewählt und runden den Titel gekonnt ab. Hier gibt es keine groben Ausrutscher und auch die aufkeimende Musik während der hektischen Bosskämpfe ist stimmig. Auch hier haben sich die Entwickler eben an das typische Einmaleins der Soulslikes gehalten. Keine großen Experimente, aber eben auch keine Ausrutscher.

Typisches Soulslike mit toll gestalteter Spielwelt

Wuchang: Fallen Feathers ist im Herzen ein Soulslike, wie es im Buche steht. Der Titel hält sich stets strikt an altbekannte Formeln, die im Grunde genommen fast alleinig durch die FromSoftware-Titel definiert wurden. Neben den hektischen und fordernden Kämpfen, speziell die Bosskämpfe stechen hier heraus, ist es vor allem die schöne und detailreich gestaltete Spielwelt, die mich in den Bann gezogen hat. Hier gibt es an jeder Ecke eine Kleinigkeit zu finden oder zu entdecken und der Fernost-Charme wurde wunderschön eingefangen und mit einer Prise Soulslike versehen. Leider hätte der Titel technisch ruhig etwas runder ausfallen können, denn neben allerlei technischen Problemen sieht der Titel im 60-Frames-Performance-Modus auch recht unscharf aus. Hier sollten die Entwickler von Leenzee Games definitiv noch nachbessern. Letztendlich bleibt ein wirklich ordentliches Soulslike, das sich bedauerlicherweise kaum wagt aus der Reihe zu tanzen und dementsprechend auch hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Für Soulslike-Fans ist der Titel durchaus empfehlenswert. Spieler, die noch keine oder kaum Erfahrung in diesem Genre gesammelt haben, sollten sich vorher aber vielleicht erst die FromSoftware-Titel ansehen, denn hier liegt nach wie vor die absolute Speerspitze im Souls-Genre.

Story In den Landen von Shu bricht die mysteriöse „Federungskrankheit“ aus. Die Menschen werden zu grässlichen Kreaturen und unsere Heldin Bai Wuchang macht sich auf den Weg dieses Mysterium zu lösen und die Krankheit und deren Verursacher auszulöschen. Gameplay Typisches Souls-Gameplay mit fordernden Kämpfen und einer relativ weitläufigen und zusammenhängenden Spielwelt, die es zu erkunden gilt. Der Titel hält sich strikt an altbekannte Formeln ohne größere Experimente zu versuchen. Grafik Eigentlich ziemlich ordentlich bis auf die Tatsache, dass der Titel im Performance-Modus unglaublich unscharf wird. Hier muss definitiv noch nachgebessert werden, da hier deutlich mehr Potential vorhanden wäre und die Hardware-Power der PS5 auf jeden Fall ausreichend sein müsste. Sound Ordentliches soundtechnisches Gesamtbild, das sich keine Ausrutscher leistet, aber eben auch nichts Neues zum Genre hinzuzufügen hat. Gutes Mittelmaß eben. Sonstiges Immer wieder technische Aussetzer plagten die Testsession etwas. Speziell mit Freezes und Tonaussetzern hatte man hin und wieder zu kämpfen. Schade.

Bildmaterial: Wuchang: Fallen Feathers, 505 Games, Leenzee Games