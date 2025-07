Fans sollten sich das Konzert mit Musik aus PlayStation-Blockbustern nicht entgehen lassen

Werbung. Musik aus Videospielen ist längst über das Medium hinausgewachsen. Seit etlichen Jahren schon sind Videospielmusikkonzerte etabliert und füllen Konzertsäle mit einem jungen und für die meisten Häuser ganz neuem Publikum. Wenn klassische Orchester Videospielmusik spielen, lockt das inzwischen regelmäßig Fans in Scharen an.

Auch die Musik aus vielen PlayStation-Spielen hat einige der emotionalsten Momente der Videospielgeschichte hervorgebracht. Welcher „The Last of Us“-Fan hat die Klänge von Gustavo Santaolalla nicht in den Ohren, wenn er an das Spiel zurückdenkt? Die Musik aus The Last of Us, aber auch God of War, Uncharted, Astro Bot und anderen PlayStation-Blockbustern erobert bald ebenfalls die Konzertsäle.

PlayStation | The Concert tourt seit diesem Jahr um die Welt und wird im März 2026 auch die Säle im deutschsprachigen Raum erobern. Der Tourplan umfasst Auftritte in Berlin, Düsseldorf, Zürich und München! Eure Tickets dafür solltet ihr euch lieber jetzt als gleich sichern. Deutsche Fans werden bei Reservix* und Eventim* fündig, während Schweizer die Ticketcorner besuchen.

Bei den Konzerten sollen die legendärsten Gaming-Soundtracks erstmalig unter dem PlayStation-Banner zum Leben erweckt werden. Die hochmoderne Produktion verspricht nicht nur aufregende und emotionale Musik, sondern auch begleitende Szenen aus den Spielen auf riesigen Multi-Screen-Displays. Neben den oben bereits genannten Spielen erwartet euch auch Musik aus Ghost of Tsushima, Horizon, Bloodborne, Journey und Helldivers II.

Die Tour durch den deutschsprachigen Raum beginnt am 7. März in Düsseldorf im PSD Bank Dome. Schon am 8. März geht es im Hallenstadion in Zürich weiter und am 9. März in der Olympiahalle in München, bevor der Auftritt in der Uber Arena in Berlin am 12. März die Tour durch Deutschland und die Schweiz abschließt.

Making of PlayStation | The Concert

Bildmaterial: © 2025 Sony Interactive Entertainment LLC