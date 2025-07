Ubisoft nennt hanebüchenen Grund für Mikrotransaktionen in Premium-Spielen

Trotz ihrer kontroversen Natur sind Mikrotransaktionen weiterhin weit verbreitet, insbesondere natürlich bei Free-to-play-Spielen. Berichten vom Anfang des Jahres zufolge stammten 58 Prozent des Umsatzes mit PC-Spielen im Jahr 2024 aus Mikrotransaktionen.

Wobei Titel wie Call of Duty: Black Ops 6, Roblox und Fortnite die höchsten Ausgaben erzielten. Ubisoft hingegen fügt bekanntlich selbst seinen Einzelspieler-Titeln häufig Mikrotransaktionen hinzu. Damit sind nicht alle Fans einverstanden.

Nun hat das Unternehmen in seinem jüngsten Jahresfinanzbericht einen Teil der vermeintlichen Gründe dafür offengelegt, warum weiterhin Mikrotransaktionen zu Premium-Spielen hinzugefügt werden. Laut Ubisoft-CEO Yves Guillemot steigern Mikrotransaktionen den Spielspaß, da SpielerInnen ihre Avatare personalisieren oder schneller vorankommen können. Der CEO betont außerdem, dass Mikrotransaktionen immer optional seien. Spielende, die sie nicht mögen, könnten sie einfach ignorieren.

Würde Guillemot von kostenlosen Spielen sprechen, wären die fadenscheinigen Begründungen verständlicher, doch viele SpielerInnen möchten für bereits bezahlte Spiele nicht zusätzlich in die Tasche greifen. Frühere Beispiele für Mikrotransaktionen, wie der Verkauf von Erfahrungsboosts in Assassin’s Creed Valhalla, stießen in der Community auf heftigen Widerstand. Ähnliche Kritik findet sich häufig in den sozialen Medien.

Dass Ubisoft nicht aus Nächstenliebe auf Mikrotransaktionen setzt, dürfte klar sein. Dafür sprechen auch die satten Einnahmen vom angesprochenen Assassin’s Creed Valhalla, das über eine Milliarde Dollar einspielte.

via GameRant, Bildmaterial: Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft, Ubisoft Montreal