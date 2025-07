Eine beliebte SRPG-Reihe von Nintendo könnte bald auf der Switch 2 zurückkehren

Fire Emblem ist auf Nintendo-Plattformen heute nicht mehr wegzudenken. Die Reihe nahm 1990 mit Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light ihren Anfang und hatte anschließend einen guten Lauf.

Das änderte sich in den 2000er-Jahren, als die Verkaufszahlen nicht mehr stimmten. Es ging bergab, bis 2012 ein gewisses Fire Emblem: Awakening in Japan für Nintendo 3DS veröffentlicht wurde. Es gilt heute als „Rettung“ für die Serie. Dass Fire Emblem eine Fortsetzung auch auf der Switch 2 findet, damit rechnen die meisten Fans fest.

Nun könnte es vielleicht schon bald so weit sein. Hinweise darauf liefert das LinkedIn-Profil eines erfahrenen 3D-Charakter-Modelers, das von YouTuber Doctre81 entdeckt wurde, wie GameRant berichtet. Takeshi Maruyama gibt an, von Januar bis April 2025 an einem „Sequel von Nintendos SRPG für Switch2“ gearbeitet zu haben.

Maruyama, der zuvor unter anderem auch schon für SEGA und Square Enix tätig war, nennt natürlich keinen konkreten Titel. Aber die meisten sind sich einig, dass das nur Fire Emblem sein kann. Fraglich allerdings, ob es sich um einen brandneuen Teil oder eine Neuauflage handelt. Gerüchte um ein Remake eines Spiels der Serie gab es im Februar. Zuletzt erschien im Januar 2023 Fire Emblem Engage für Nintendo Switch.

Eine andere denkbare Möglichkeit wäre die Wars-Reihe, die jedoch seit Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp im Jahr 2023 keinen neuen Eintrag erhalten hat – das letzte echte Hauptspiel liegt sogar schon bis 2008 zurück. Wie GameRant einschätzt, passt die temporäre Mitarbeit von Maruyama ins Bild. Derartige temporäre Arbeiten seien für spezialisierte Kräfte im AAA-Bereich üblich.

Bildmaterial: Fire Emblem Engage, Nintendo, Intelligent Systems