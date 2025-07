Plötzlich doch keine 80 US-Dollar: Microsoft rudert bezüglich First-Party-Preisgestaltung zurück

Gute Nachrichten für Xbox-Fans. Nachdem Microsoft zuletzt dazu übergangen war, den Preispunkt für seine First-Party-Titel auf rund 80 US-Dollar anzuheben, ruderte das Unternehmen nun zurück. Man passe das Preisniveau „entsprechend der aktuellen Marktbedingungen“ an.

Die Preisänderung soll bereits im Kontext des kommenden Sci-Fi-Action-RPG von Obsidian – The Outer Worlds 2 – greifen. Ein Spiel, das mit seiner Preisgestaltung bekanntlich für Aufruhr sorgte. Demnach soll der Titel, der zuvor mit stolzen 79,99 US-Dollar zur Kasse bat, jetzt doch 69,99 US-Dollar kosten.

„Wir haben Eure SOS bezüglich der Preisgestaltung per Skip Drone erhalten“, schreibt das Studio. „Als Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Unternehmen nicht ungehindert agieren können, haben wir vom Earth Directorate mit [REDACTED] zusammengearbeitet, um den Preis von The Outer Worlds 2 anzupassen.“

In einer Folgeerklärung gegenüber Windows Central bestätigte Microsoft, dass die Preisanpassung nicht nur The Outer Worlds 2 betrifft. „Wir konzentrieren uns darauf, den Spielern unglaubliche Welten zum Erkunden zu bieten“, erklärt ein Xbox-Sprecher. „Wir werden unsere Winter-Neuerscheinungen, einschließlich The Outer Worlds 2, weiterhin zum Preis von 69,99 US-Dllar anbieten.“

Microsoft nannte keinen genauen Grund für die strategische Kehrtwende, sagt jedoch lediglich, der Schritt entspreche „den aktuellen Marktbedingungen“. Soll Xbox-Fans recht sein.

