Infinity Nikki verwandelt Tinte und Mythen in der „Danqing Season“ in lebendige Kunst

Traditionelle chinesische Gemälde wirken oft mystisch – die traditionelle chinesische Malerei mit ihren filigranen Pinselstrichen erschafft ganze Welten mit wenigen Linien. In alten Zeiten verwendeten Künstler Danqing – die roten und blaugrünen Pigmente – um Schriftrollen und Geschichten Leben einzuhauchen. Infinity Nikki macht diese zeitlose Kunst in seinem nächsten Update zur Basis für ihren neuen Inhalt.

Infinity Nikki bringt mit Version 1.8 die neue Season „Danqing Season“ am 30. Juli an den Start, die bis zum 2. September andauert. Die Season knüpft direkt an „Blue Tears“ an und setzt die „Sea of Stars“-Handlung fort. Nikki und Momo folgen mysteriösen Wellen, die sie auf die Danqing-Insel führen.

Hier verschwimmen für sie jedoch die Grenzen zwischen Tinte und Wirklichkeit. Kapuzenförmige Berge, spiegelglatte Seen und nebelverhangene Bambuswälder vermitteln den Eindruck, in eine lebendige Bilderrolle zu treten. Über die Ruhe wundert sich Fans nur kurz – denn bald wird klar, dass einige Dorfbewohner verschwunden sind. Mit Hilfe der Seherin muss Nikki diese friedvolle, aber geheimnisvolle Welt erforschen und die Wahrheit hinter ihrer Kunst enthüllen.

Laut Überlieferung muss ein geehrter Künstler die Augen des Weißen Drachen öffnen, um die Insel zu beschützen. Dafür muss aber zuerst der neue Boss Inkshade: Painting Loong besiegt werden. Weitere Neuerungen sind Minispiele auf Bambusflößen, und die drei thematische Outfits Clouded Loong, Forever Bond und Danqing Craft.

Der Trailer zum Update:

via Pocket Gamer, Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames