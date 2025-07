„Clair Obscur“-Macher besuchen Square Enix für „Austausch von Visionen und Ideen“

Nach der Veröffentlichung von Clair Obscur: Expedition 33 wurden Vergleiche zwischen dem neuen Stern am RPG-Himmel und der beliebten „Final Fantasy“-Serie gezogen. Fans äußerten gar den Wunsch, dass Square Enix aus dem Erfolg des Titels lernt und sich beim nächsten Teil der Reihe ein Beispiel an Clair Obscur nehmen. Ein kürzlicher Besuch diverser wichtiger Mitglieder von Sandfall Interactive in den Büros von Square Enix befeuert nun diese Hoffnung.

Konkret besuchten Guillaume Broche, Creative Director von Sandfall Interactive, sowie Produzent François Meurisse, Art Director Tom Guillermin und Alexis Garavaryan, CEO von Kepler, die Büros von Square Enix. Der Austausch zwischen den beiden Studios wurde von ihnen bei Twitter als „kreativ reicher Austausch von Visionen und Ideen“ beschrieben.

Ein Umstand, der Fans freut. Einige sagen: „Das ist GENAU das, was ihr braucht, Square Enix.“ Andere spekulieren gar über zukünftige „Final Fantasy“-Spiele und ob die Entwickler von Sandfall darin eine Rolle spielen könnten. Broche hatte zuvor bekanntlich seine Bewunderung für die traditionsreiche „Final Fantasy“-Serie zum Ausdruck gebracht und zugegeben, dass die Marke eine wichtige Inspiration für Sandfalls RPG-Hit war.

Eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Studios wäre durchaus denkbar. Immerhin nahm Square Enix erst kürzlich den Erfolg von Clair Obscur öffentlich zur Kenntnis. Wir berichteten. Gleichwohl: Auf ihrer Reise besuchten Broche und sein Team auch Hideo Kojima…

